het wegwerken van voorraden: wat moet er aan gedaan worden?

Nu de regering oproept tot een verlenging van de intelligente lockdown, groeit de onzekerheid binnen de Nederlandse mode-industrie. Zonder zicht op wanneer de winkels weer regulier open mogen, ligt de grootste uitdaging in het vinden van nieuwe oplossingen voor het wegwerken van voorraden. Wat dit probleem voornamelijk naar voren brengt, is de behoefte aan innovatie, aan creatief oplossend denken en het omvormen van bestaande concepten binnen de sector. Wij zetten een aantal oplossingen op een rijtje.

Opschuiven van de seizoenen

Als we focussen op de toekomst, moeten we kijken naar oplossingen die de industrie op lange termijn niet schaden. Dit betekent dat merken het bestaande businessmodel moeten evalueren en naar andere verdelingen van seizoenen en levertijden moeten kijken. Organisaties zoals Modint en Euretco zijn met het ministerie in gesprek over het uitstellen van de uitverkoop en extra maatregelen voor de MKB, maar dit kan alleen werken als iedereen hieraan mee doet. "Ons uitgangspunt is dat de modebranche deze crisis alleen kan overleven als we hierin gezamenlijk optrekken," zegt Mike Spoelder, Director Customer Relations van Euretco Fashion (in Textilia). Met dit doel voor ogen kunnen merken de lancering van basics en tijdloze items uitstellen tot het winterseizoen of zelfs tot volgend jaar.

Online promotie

Nu, meer dan ooit, is het moment voor merken om te experimenteren met nieuwe creatieve ideeën en de verkoop te verhogen door hun eigen platforms te gebruiken. Het verkopen van producten is extra moeilijk voor kleine bedrijven die geen online verkoopkanalen hebben. Daarnaast kunnen merken die op wholesale partners vertrouwen, niet zomaar hun volledige voorraad terugnemen. Dat betekent echter niet dat er geen manieren zijn om deze retailers te ondersteunen. POM Amsterdam werkte bijvoorbeeld samen met een marketingbureau aan een tutorial met manieren om een online verkoopkanaal op te zetten, waardoor hun klanten gemakkelijk kunnen overstappen op online verkopen zonder te hoeven investeren in dure tools.

Verkooppunten verspreiden

De beschikbare alternatieven zijn vaak een kwestie van vallen en opstaan en vereisen een hernieuwde kijk op de groeiende voorraden. Een mogelijke oplossing is het verkopen via online outlets. Zo biedt het opkomende platform Otrium merken een partnership middels een shop-in-shop format. Op deze manier blijven merken zelf verantwoordelijk voor hun producten, de manier waarop ze zich online presenteren en de prijsstelling van producten. In tegenstelling tot traditionele fysieke outlet winkels heeft het overstappen naar een online outlet platform ook vrijwel geen opstartkosten.

Foto: Unsplash