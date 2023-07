HVEG Fashion Group kondigt overname aan van MAGIC Bodyfashion

HVEG Group B.V, handelend onder HVEG Fashion Group, een groep van internationaal opererende modebedrijven waaronder Fashion Linq, Jomo Fashion, HVEG Accessories Group en de merken Bamboo Basics, Twinlife en Brams Paris, neemt MAGIC Bodyfashion uit Almelo over. De bedrijven binnen HVEG richten zich hoofdzakelijk op het ontwikkelen van private label collecties voor grootwinkelbedrijven, maar in de afgelopen jaren heeft HVEG daarnaast in toenemende mate eigen merken ontwikkeld. Met deze overname wil HVEG haar groeistrategie voortzetten en wil zij haar productassortiment en klantportefeuille in binnen- en buitenland verder uitbouwen.

Al meer dan 30 jaar biedt MAGIC Bodyfashion op succesvolle wijze shapewear, ondermode, beenmode en (body)fashion solutions voor vrouwen aan, waarbij het bedrijf de laatste 10 jaar internationaal sterk is gegroeid en zich heeft weten te positioneren richting een Total Body Solution concept.

Na overname bedraagt de gecombineerde omzet circa 150 miljoen euro waarbij MAGIC Bodyfashion als een zelfstandige businessunit binnen HVEG verder zal worden uitgebouwd. Dit betekent dat zowel MAGIC Bodyfashion als de overige bedrijven binnen HVEG een eigen marktbenadering zullen behouden. Beide fashionbedrijven kunnen na de overname profiteren van elkaars kennis en ervaring om een nog sterkere Europese fashionspeler te worden.

Mike van Snek CEO van HVEG: “We zijn erg blij met deze overname en zien een zeer goede fit tussen MAGIC Bodyfashion en HVEG Fashion Group met mogelijke synergievoordelen. De strategie van HVEG is erop gericht om naast de verdere groei van de private label activiteiten haar merken business verder uit te bouwen met als doel een meer evenwichtige spreiding aan het resultaat van ieder van de businessunits”.

Over HVEG Fashion Group

HVEG is een groep internationaal opererende modebedrijven gespecialiseerd in de ontwikkeling, inkoop en verkoop van Private Label mode voor dames, heren, kinderen, baby’s en accessoires. Naast Private Label houdt HVEG zich bezig met verschillende merkactiviteiten. Met een team van circa 220 medewerkers in Europa en circa 100 medewerkers in Azië zet men zich dagelijks in om commerciële en duurzaam verantwoord geproduceerde collecties te bieden. De missie is klanten te ontzorgen door op duurzamere wijze betaalbare mode te ontwikkelen.

