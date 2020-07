Lancering Madden Girl

For the young fashionista

Bij Madden Girl, de range van Amerikaans schoenenmerk Steve Madden voor jonge vrouwen tussen de 16-25, draait alles om individualiteit met een stoer randje. Het is een ode aan de jeugd en diversiteit van de jongere generatie fashionista’s.

Of je nu meer van rock-'n-roll of sportieve looks houdt, Madden Girl to the rescue! Met een breed scala aan materialen, kleuren en prints is elke Madden Girl-schoen uniek op zijn eigen manier. Madden Girl schoenen maken een statement en zorgen ervoor dat je altijd on-trend bent. Daarom past deze lijn perfect bij iedere jonge, modebewuste vrouw.

De fall/winter 2020 collectie bestaat uit een mix tussen urban streetstyles en high fashion must- haves. Met comfortabele booties, fancy platforms en een sportieve sneaker combineer je het beste uit de 90’s én rock ‘n roll in één schoen. Zo maak je iedere outfit tot een eyecatcher! Combineer deze schoenen makkelijk met jouw favoriete hoodie, een oversized shirtdress of een mom jeans voor de ultieme look. Zodra jij Madden Girl draagt, draaien alle hoofden twee keer!

Madden Girl zorgt ervoor dat iedere jonge vrouw er trendy bij kan lopen dankzij hun moderne style. En het beste nieuws? Madden Girl is exclusief verkrijgbaar in Nederland bij Scapino vanaf September 2020.