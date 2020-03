Moose Knuckles lanceert ‘Surf Rodeo’ Campaign voor Lente/Zomer 2020

Canadees outerwear merk introduceert SS20 collectie

New York, NY (Maart 2019) - Canada's beruchte en veelgeprezen outerwear merk, Moose Knuckles, introduceert zijn lente/zomer 2020 campagne 'Surf Rodeo' met in de hoofdrol: skateboarder en surfer, Evan Mock, zijn broer, Alika Mock, Canadees model, Melrose Boyer, en Hawaïaanse surfgirl en model, Malia Murphy. De campagne, die op de Noordkust van Hawaii is geschoten, combineert cowboy vibes met Metropolitaanse invloeden voor de Lente/Zomer 2020 collectie.

De campagne werd vormgegeven en geregisseerd door de Hawaïaanse creatieveling, Taylor Okata, en geschoten door fotograaf Alana Spencer, zus van Evan en Alika Mock en geeft de onderlinge verbondenheid, het ‘familiegevoel’ weer, ‘Ohana’ in het Hawaïaans. Daarnaast viert ze ook de geschiedenis en de gedeelde cultuur tussen Canada en Hawaii. In navolging van het Wilde Westen heeft kapitein George Vancouver, Brits marineofficier en ontdekkingsreiziger, vee geschonken aan koning Kamehameha I, stichter en eerste heerser van het koninkrijk Hawaï. De koning vroeg toen dat de Mexicaanse vaqueros van Californië naar Hawaï zouden reizen om hun cowboylevensstijl op de eilanden bij te brengen, wat de Hawaïanen toen bestempelden als "paniolo" - Hawaïaanse cowboys. De verhaallijn van de campagne belichaamt verder de Hawaïaanse manier van leven. Het portretteert een groep vrienden op een Hawaiiaans avontuur dat hen leidt van een prachtige paardenranch naar een strandvuur met de cast die de dag eindigt met een surfsessie bij zonsondergang.

"Moose Knuckles maakt een reis naar CowTown, een liefkozende bijnaam voor Calgary, de stad van Alberta boordevol westerse cultuur", legt Tu Ly, de VP Design van Moose Knuckles, uit. Geïnspireerd door de Calgary Stampede, een van de grootste rodeo's ter wereld, hebben we de rijke erfenis van de ‘Stampede’ geherinterpreteerd als de ‘Greatest Outdoor Show on Earth’ om de hoedanigheid van grootste outerwear merk van het land te bestendigen.

De lente/zomer 2020-collectie bestaat uit een ruim assortiment gewatteerde, lightweight jassen, waterdichte & met naad getapete parka's, getailleerde donsjassen en high end, country-geïnspireerde stukken - allemaal in een kleurenpalet dat geïnspireerd is op de graslanden van de Canadese Prairies en dat een gevoel van nostalgie opwekt. Het meest opvallende stuk van het seizoen is een gebleekt spijkerjasje met suède franjes in een gedramatiseerd jaren '80-silhouet.

De collectie van dit seizoen omvat grafische bedrukkingen, variërend van thematische hoefijzers tot nederige "Eat Your Greens Broccoli". De key looks van de collectie werden afgewerkt met Moose Knuckles' logomotief-bandana's. Als kers op de taart van de Lente/Zomer 2020 Collectie introduceert Moose Knuckles op maat & handgemaakte, python- en kangoeroe cowboylaarzen gemaakt door de Alberta Boot Company.

