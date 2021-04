Nationale Zaaidag: De Bijenkorf deelt 40.000 zakjes bloemzaad uit om de bij te helpen

Amsterdam, 22 april 2021 - Nederlands oudste warenhuis de Bijenkorf voert onder het motto De Toekomst is Groen al sinds 2017 een ambitieuze duurzaamheidstrategie. Het redden van de bij is daarin een van de prioriteiten. In het kader van Nationale Zaaidag worden t/m 20 mei in alle winkels biologische bloemzaadjes uitgedeeld. Ook werden het afgelopen jaar weer diverse grote en kleine stappen gezet op weg naar een groenere toekomst.

Redden van de bij

Van 15 april tot eind mei voert de Bijenkorf voor het vierde achtereenvolgende jaar campagne voor het redden van de bij. In alle winkels worden in het kader van Nationale Zaaidag (22 april) zakjes biologische bloemzaadjes uitgedeeld om bloemen te zaaien voor bijen en andere bestuivers. In totaal gaat om 40.000 zakjes; goed voor 25 voetbalvelden voedsel voor bijen. Ook is de gevel van de Bijenkorf Amsterdam van 22 t/m 26 april geheel in bloemen gehuld om aandacht te vragen voor de bij, die ernstig bedreigd wordt in zijn voortbestaan. Op deze plek wordt op 22 april een cheque overhandigd aan The Pollinators, een platform dat zich inzet voor het behoud van de bij in Nederland. Vanaf dit jaar werkt de Bijenkorf ook samen met Staatsbosbeheer voor de verbetering van biodiversiteit. Deze samenwerking wordt op Wereldbijendag (20 mei) officieel bezegeld.

Duurzaamheid als missie

De recente aanpassing van de missie van de Bijenkorf weerspiegelt duidelijk het belang dat de organisatie aan duurzaamheid hecht: ‘het meest verrassende, inspirerende en duurzame warenhuis, waar iedereen zich bijzonder kan voelen’. De overkoepelende duurzaamheidsdoelstellingen tot 2025 zijn:

Uitsluitend duurzamere merken verkopen

Eigen CO2-uitstoot met 29,4% verminderen

De bij van de rode lijst van bedreigde diersoorten af

"We zijn goed op weg, maar we zijn er nog niet. En we kunnen en willen het niet alleen. Daarom zijn we voortdurend in gesprek met interne en externe stakeholders over de impact van ons handelen binnen de hele keten en inspireren we onze klanten om ook iets te doen. Elke stap, hoe groot of klein ook, is belangrijk." - Justin Pariag, Head of Sustainable Business de Bijenkorf.

Op weg naar een groenere toekomst

In de winkels en online is er extra focus op duurzaamheid in de vorm van De Groene Studio, een vaste plek waar een steeds wisselend aanbod van duurzamer geproduceerde artikelen te koop is, variërend van mode en accessoires tot woonartikelen en food. Dit past in de ambitie van de Bijenkorf om in 2025 uitsluitend nog duurzamere merken te verkopen.

Ook op andere gebieden werden het afgelopen jaar grote en kleine stappen gemaakt op weg naar een groene toekomst.

In 2020 werd het aantal duurzamer geproduceerde artikelen in het assortiment verdubbeld tot ruim 5.000.

In hetzelfde jaar werd 13,8% van de voorgenomen 29,4 % vermindering van de eigen CO2-uitstoot gerealiseerd.

Er werd 19% minder afval dan in 2019 geproduceerd en de hoeveelheid restafval werd met 39% gereduceerd.

De cadeauverpakkingen en draagtassen zijn vervangen door materialen die minder uitstoot veroorzaken. De draagtassen zijn nu volledig van papier, waardoor ze in hun geheel bij het oud papier kunnen.

Medewerkers van de Bijenkorf deden samen 1.658 uur vrijwilligerswerk en er werd 3.250 kg chocolade, taart en andere lekkernijen gedoneerd aan voedselbanken in het hele land.

Later dit voorjaar lanceert de Bijenkorf een digitaal platform dat helemaal aan duurzaamheid is gewijd, bedoeld om de eigen organisatie en anderen te verbinden, inspireren en motiveren met ideeën, initiatieven en visies op dit gebied.