Veepee steunt Belgische merken met nieuwe editie van "Ik Koop Belgisch"-campagne (28/2-4/3)

Veepee zet van 28/2 tot en met 4/3 Belgische merken en designers in de kijker via het label "Ik Koop Belgisch"

Vorst, 16 februari – Veepee lanceert een nieuwe campagne om Belgische merken extra in de kijker te zetten op zijn online flashsalesplatform. Al zes jaar lang vergroot Veepee de zichtbaarheid van Belgische partnermerken door het label "Ik Koop Belgisch" prominent en consequent in beeld te brengen. Dat de flash sales met deze IKB-badge populair zijn bij de leden van het shoppingplatform, blijkt uit het hoog aantal gemiddeld bezoekers. Twee keer per jaar organiseert de e-commercespeler gedurende meerdere dagen een speciale “Ik Koop Belgisch”-campagne. De volgende gaat van start op 28 februari.

Tijdens de “Ik Koop Belgisch”-campagne zal het flashsalesplatform 5 dagen lang veel Belgische mode-, interieur- en voedingsartikelen aanbieden. De partnermerken van deze campagne zijn o.a. De Witte Lietaer, Scapa Home, Demeyere, Berghoff, Hamptons Bays...

Belgisch talent in de kijker zetten

Sinds de begindagen heeft Veepee Belgische merken ondersteund door hun producten aan te bieden op zijn platform. Toen de creatieve sector in 2015 het nieuwe initiatief "Ik koop Belgisch" lanceerde, tekende Veepee meteen present. Sindsdien organiseert het flashsalesplatform de verkopen van Belgische merken steeds met het herkenbare “Ik Koop Belgisch"-label. Sinds 2016 wijdt Veepee twee keer per jaar een specifieke IKB-campagne aan merken van eigen bodem. Die krijgen dan gedurende meerdere dagen een prominente plaats op het platform.

"Ik koop Belgisch/J'achète Belge" is een initiatief van Flanders DC, MAD en WBDM. De campagne promoot Belgische artiesten, bedrijven en merken uit de creatieve sector. Er zijn twee voorwaarden: een Belgisch ondernemingsnummer hebben en ook het creatieve ontwikkelingsproces van het product moet in België gebeuren.

"Belgische merken prominent in beeld brengen op ons platform en hen helpen om hun online strategie op een professionele en creatieve manier uit te bouwen is voor Veepee altijd al belangrijk geweest - en zal dat ook altijd blijven", zegt Tobias Tousseyn, Country Manager Benelux. “Doorheen de afgelopen jaren heeft Veepee samengewerkt met een groeiend aantal iconische Belgische ontwerpers en merken waar we bijzonder trots op zijn. Onze ambitie is om een belangrijke partner te zijn voor merken en hen te ondersteunen om hun online bekendheid te vergroten, meer mensen naar hun collecties te leiden en hun business te stimuleren. We streven ernaar om in de toekomst met nog meer Belgische merken een samenwerking op te zetten", aldus Tousseyn.

“Ik koop Belgisch” wekt interesse van consumenten

Belgische merken - zowel bekende als minder bekende namen – zijn goed voor een aandeel van gemiddeld 4% van alle merken op Veepee. Het gaat onder meer om Sarah Pacini, LolaLiza, Paprika, Cassis, Rue Blanche, Mya Bay, Eskimo, Someone, Gymp, Thelma & Louise, Natini, Hampton Bays Rumbl Royal, Dame Blanche, Rumbl!, Livthelabel.

Sinds 2016 zijn er op Veepee al meer dan 2.700.000 Belgische producten verkocht. Het enthousiasme van de Veepee-leden voor merken van eigen bodem wordt bevestigd door de continue stijging in het aantal verkochte producten: tussen 2016 en 2020 is dat aantal zelfs meer dan verdrievoudigd. Vorig jaar organiseerde Veepee 234 flash sales onder de vlag “Ik Koop Belgisch". Er zitten momenteel 343 Belgische partnermerken in de portfolio van Veepee.

Terwijl veel mensen spontaan aan de wereldberoemde Belgische mode denken als ze "Ik Koop Belgisch" horen, is ook het segment Belgische Home & Deco-producten op Veepee in volle opmars. Het aantal merken in dit segment is in 2020 met 14% gestegen, wat neerkomt op een totaal van 54 Belgische interieurmerken.

Consumenten hebben extra aandacht voor het “Ik Koop Belgisch”-aanbod. Dat blijkt ook uit de bezoekerscijfers van Veepee voor 2020: lokale merken zijn bijzonder succesvol, ze genereren extra interesse en leiden tot een mooi aantal geplaatste bestellingen op Veepee. De aandacht die Veepee aan deze merken geeft, draagt bij aan de bekendheid van Belgische merken en leidt consumenten zo ook naar de eigen verkooppunten van deze merken.

Veepee - Ik Koop Belgisch campagne