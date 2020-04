12e editie van FASHIONCLASH Festival vindt plaats 27 - 29 november 2020

Open oproep voor inzendingen voor de 12e editie van het internationale en interdisciplinaire modefestival, FASHIONCLASH Festival is gelanceerd!

'In deze huidige en onzekere tijd wil FASHIONCLASH de huidige generatie ontwerpers en kunstenaars blijven ondersteunen door een platform te bieden, zowel nationaal als internationaal. We werken hard aan creatieve oplossingen voor de huidige en toekomstige situaties en om jonge ontwerpers en artiesten de aandacht en ondersteuning te geven die ze verdienen. '- FASHIONCLASH Team

Tijdens dit driedaagse festival krijgen nieuwe generatie ontwerpers en podiumkunstenaars van over de hele wereld de kans om hun werk te tonen aan een divers en internationaal publiek. Het programma voor de 12e editie bevat niet alleen tentoonstellingen, mode performances, fashion talks, cross-overs met theater en dans, maar zal ook twee nieuwe programmaonderdelen bevatten: de Fashion Makes Sense Award Show op vrijdag 27 november en The Clash House op zaterdag 28 november. Het programma van dit jaar bevat geen catwalk shows zoals in eerdere edities van het festival, maar richt zich meer op performatieve ervaringen waarin ontwerpers een podium wordt geboden om actief te experimenteren met presentatievormen, publieksparticipatie en inbedding van diversiteit.

Wil je meedoen met FASHIONCLASH Festival 2020? Deadline voor aanmeldingen is woensdag 10 juni 2020.

Voor meer informatie over FASHIONCLASH Festival en om het aanmeldingsformulier te downloaden bezoek de website:www.fashionclash.nl/fcf-2020-open-call

FASHIONCLASH Festival is een initiatief van de in Maastricht gevestigde Stichting FASHIONCLASH, een interdisciplinair presentatie en ontwikkel platform voor mode en modecultuur en een wereldwijd netwerk van nieuwe generatie modemakers en (podium) kunstenaars.

Campagne beeld concept en design: Iris van Wees