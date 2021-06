C4P x Clay Arlington x Carhartt WIP presenteert UNIFORM FOR CHANGE capsule collectie

Een collectie van unieke draagbare kunstwerken voor het goede doel

Aanstaande woensdag 16 juni presenteren C4P x Clay Arlington x Carhartt WIP hun UNIFORM FOR CHANGE collectie in de Carhartt WIP brandstore in Amsterdam. Deze unieke capsule collectie verbindt mode, kunst en maatschappelijke relevantie door kunstenaar en ontwerper Clay Arlington carte blanche te geven op een uniek canvas; een serie kledingstukken van Carhartt WIP. Alle opbrengsten van deze unieke draagbare kunstwerken gaan naar Clothes for Progress-partners die zich inzetten voor sociaal onrecht jegens de zwarte gemeenschap.

EEN CANVAS VOOR CHARITY

Samen met Clothes for Progress (C4P) en Carhartt WIP creëerde kunstenaar Clay Arlington een gelimiteerde serie, met de hand gezeefdrukte, unieke draagbare kunstwerken, gebaseerd op de titel "Conditions". Het doel van de samenwerking met Carhartt WIP was om een ​​uniform te creëren dat de drager eraan herinnert dat er nog veel werk aan de winkel is als het gaat om het bereiken van gelijkheid voor iedereen. Dit laatste komt overeen met het hoofddoel van het fundraising platform Clothing for Progress (C4P).

Voortgekomen uit het verlangen om achterstallig werk te verrichten, is Clothes for Progress een drijvende kracht achter het vergroten van het bewustzijn voor sociale onrechtvaardigheden in de zwarte gemeenschap en steunt het organisaties zoals de Black Archives, Black Queer & Trans Resistance Netherlands, The Netherlands Gets Better, Black Lives Matter en National Bailout, door de verkoop van kleding. Alle opbrengsten van de UNIFORM FOR CHANGE capsule collectie gaan dan ook naar deze C4P partners.

WORK IN PROGRESS UNIFORMEN

In lijn met de Clothing for Progress-heritage bracht kunstenaar en ontwerper Clay Arlington zijn kunstwerken van bloemen, tekst en iconografie op de kledingstukken van Carhartt WIP uit; van overalls, tot jassen en broeken. In stijl met de items van de capsule collectie,zijn de beelden geschoten door fotograaf Meinke Klein.

‘I think for the most part, the work grew out of collages I was making, along with text... almost poetry. I've been using the term conditions for a while. The conditions. Ideal conditions. Weather conditions. Sufficient and necessary conditions, the conditions that make things possible. The other words are all just strong scene setting ideas, and together with the forms of people dancing, performing, I think are in some ways similar to props, or create a stage, or a scene. Burners are graffiti pieces that are so strong they burn everything around them, the month of June, tulips...I guess it's like soup, some summer soup from a city where everyone is dancing to avoid the heat.’ – Clay Arlington

Dus, wat kun je verwachten op 16 juni? Een gelimiteerde serie witte kledingstukken in contrast met felrode en gedurfde zwarte afbeeldingen, met een prijsklasse van € 225 tot € 300. Naast de gelimiteerde kledingstukken zal een selecte serie Carhartt WIP tees (€50) en posters (€25) met een print van Clay Arlington zowel verkrijgbaar zijn in de Carhartt WIP's Amsterdam store, Utrechtsestraat 99, als via het Instagram account van Clothes for Progress. Vanwege de gelimiteerde capaciteit geldt het principe 'first come, first serve'.