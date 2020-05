Color Trend WEBINAR Autumn Winter 2021/2022 by Francq Colors Trend Studio

Francq Colors Trend Studio presenteert de nieuwste trends voor seizoen Herfst-Winter 2021/2022 tijdens een online webinar op 2 juni (NL) en 11 juni (ENG)! Ontdek de lifestyle-, kleur- en materiaal trends voor Autumn-Winter 2021/2022 tijdens een boeiende audiovisuele presentatie van trendwatcher en kleurexpert Hilde Francq.

En er is meer: het Milanese Salone del Mobile is door huidige omstandigheden afgelast, maar u krijgt een exclusieve blik op de gemiste highlights van de grootste designbeurs ter wereld. Wat hadden de grote merken in petto? En hoe gaan zij nu om met deze ongeziene situatie? Designjournaliste An Bogaerts brengt verslag uit vanop de beurs die nooit heeft plaatsgevonden.

Tenslotte geeft Hilde Francq haar visie op trends in de post-Covid19-wereld. Gaan we back to normal? Verandert ons idee van luxe? Welke impact zal Covid19 hebben op onze lifestyle?

Dé vaste afspraak voor lifestyle, fashion en design professionals, nu voor het eerst via een online webinar!

Mis deze kans niet; wordt geïnspireerd en kijk vooruit!