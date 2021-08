De Bijenkorf viert de zomer in hogere sferen

Vier weken lang organiseert de Bijenkorf onder het motto Uit je dak een zomers evenement op het dak van de Bijenkorf Amsterdam met muziek, film, kunst, sportieve ontspanning, eten en drinken op het hoogste niveau.

In de week van 2 – 8 augustus staat het thema Lichaam en Geest centraal en verzorgt Yogaschool Bluebirds yoga-, mindfulness- en mental health sessies op diverse niveaus. Van 9 – 22 augustus liggen er, door een samenwerking met Chandon Garden Spritz, twee originele pétanquebanen en kunnen de liefhebbers genieten van een potje jeu de boules met hapjes en drankjes met uitzicht over de stad. Tot slot wordt het dak van de Bijenkorf van 23 – 29 augustus omgetoverd tot openluchtbioscoop, waar in samenwerking met de Filmhallen films voor jong en oud worden getoond onder de sterrenhemel.

Toegangskaartjes voor de activiteiten zijn verkrijgbaar via de website van de Bijenkorf. Uiteraard wordt rekening gehouden met alle geldende coronamaatregelen.