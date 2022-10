Diversity Fashion Week Amsterdam zet zich in voor een inclusieve (mode) wereld en vindt plaatst op Oktober 2022

Diversity Fashion Week Amsterdam; 3 dagen lang blikverruimende High Fashion van internationale & nationale designers in en rondom Amsterdam. Met een gastoptreden van Marjorie Lammerts, designs van Fares Moses, sprekers als, Giancarlo Pazzanese, Kelly Sue en een fototentoonstelling van Marzenka Kwintera, Zuzu Valla en Agnieska Maliszewska. Alles met het oog op diversiteit vergroten in het huidige mode- en mediabeeld en gelijkwaardige inclusie stimuleren.

STICHTING DIVERSITY FASHION WEEK zet zich in voor een inclusieve (mode)wereld en vindt plaatst op 28-29-30 Oktober 2022. Mode(media) heeft de grootste invloed op hoe wij naar onszelf en een ander kijken. De stichting Diversity Fashion Week zet zich in voor (young) creatives, designers en modellen van diverse afkomsten, verschillende lichaamstypen, en modellen met een handicap. Dit jaar vindt de derde editie plaats met als thema “Winter Wonder Land “op verschillende locaties in en rondom Amsterdam. Onbekend maakt onbemind en daarom is het zo belangrijk om zoveel mogelijk soorten mensen te laten zien in de mode en media en dan vooral eerlijk en gelijkwaardig. ZONDER stempel die stigma’s hooghouden, maar als mens in hun eigen kracht. Zo kunnen we breken met stigmatisering en vooroordelen. Kleding is een verlengstuk van je identiteit. Als je niet kunt uitdragen wie jij bent doordat niet voor iedereen de huidige kleding op de markt niet toegankelijk is, denk hierbij bijvoorbeeld aan “huids” kleurige kleding dan denk je al snel aan zacht roze, maar er zijn nog veel meer huidtypes. En wat als je afhankelijk bent van een rolstoel? Een broek zoals we die vooral nu in de winkels zien is gemaakt op de staande houding. En zo zijn er tal van voorbeelden te noemen dat, iets essentieels als kleding, mensen toch op dagelijkse frequentie uitsluit.

Tijdens dit 3-daagse evenement brengt Diversity Fashion Week deze onderwerpen aan de kaart. Fashionable en inspirerend door middel van Diversity on stage (Representatie), want op de fashion runway zullen vernieuwende designs van international fashion designers en Young Creatives te zien zijn die ontwerpen met Inclusion by Design in gedachten. Daarnaast staan er verschillende sprekers en exposities op het programma die het belang zullen delen van diversiteit en inclusie, gelijkheid, sexualiteit en gender expressie.