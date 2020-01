Op 23 januari lanceert MUMSTER de videopodcastserie ‘Act to make an impact’ in Fashion for Good tijdens het event ‘How to Act on Your Sustainable Fashion Resolutions in 2020’.Daarnaast zal MUMSTER tijdens dit event de vierde aflevering van de nieuwe videopodcastserie opnemen. Elke aflevering belicht een ander thema omtrent positieve verandering in de kledingindustrie. Zo draait alles in de vierde aflevering om circulaire mode. Verschillende experts op het gebied van circulaire mode worden door Fashion for Good en MUMSTER uitgenodigd om ondernemers, studenten en consumenten geïnteresseerd in de kledingindustrie, te inspireren en praktische tips mee te geven om een eigen bijdrage te kunnen leveren aan positieve verandering in de kledingindustrie.

Chanel Trapman de oprichter van MUMSTER laat weten: ‘Het is belangrijk dat iedereen de verantwoordelijkheid voelt om een eigen bijdrage te leveren aan positieve verandering in de kledingindustrie. Dit begint met het besef dat echt iedereen invloed heeft en elke kleine verandering in ons dagelijks leven een grote impact kan maken'.

Tijdens de opname van de live-videopodcast kan het publiek actief deelnemen aan het gesprek en vragen stellen aan de experts om samen tot nieuwe inzichten te kunnen komen.

De avond wordt afgesloten met een live-poll waar het publiek kan kiezen voor een veelbesproken thema uit de kledingindustrie waar zij actief mee aan de slag willen gaan. Met behulp van de experts zal het publiek in groepen worden verdeeld en werken aan verschillende manieren om impact te maken op hun dagelijks leven.

Geheel in thema heeft Chanel Trapman in samenwerking met Fashion for Good het circulaire ‘Act to make an impact’ T-shirt ontworpen, die tijdens het event exclusief verkrijgbaar is in het museum en in de kledingbibliotheek Lena Fashion Library in Amsterdam, één van de deelnemers uit de tweede aflevering van de videopodcastserie.

AGENDA

18.00 - 18.30 Walk in

18.30 - 18.35 Introduction FFG

18.35 - 18.50 Act to Make an Impact highlights and Q&A

18.50 - 19.15 Live - videopodcast about circular fashion

19.15 - 19.45 How to actually take action - workshopping ideas

19.45 - 20.30 Networking/drinks