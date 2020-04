Online trend seminar 4 juni 2020 | Stillness | Lidewij Edelkoort & Philip Fimmano

Wordt jij geïnspireerd door de internationaal bekende trend forecaster Lidewij Edelkoort en haar compagnon Philip Fimmano, op jouw werkplek of vanuit huis!

In deze onzekere en onwerkelijke tijd moeten we ons aanpassen, ook wij, Appletizer, organisator van trend events. Wij blijven graag met je in contact en willen trend informatie met je blijven delen. Met deze reden introduceren wij het online trend seminar Stillness voor AW2021.22.

‘A new decade requests new rules and another focus away from fashion towards sustainability. A quest for peace leads to an era of calm and a culture of concentration that will mobilise people to consume less and better; avoiding further harming our planet.’

Dit online trend event is de inspiratiebron dat jou klaarstoomt voor de trends van AW21.22. Het programma staat in het teken van Stillness waarin zij de toekomstige lifestyle en fashion trends uitlichten in deze bijzondere tijd.

Introductie over creativiteit en consumptie in een Coronavirus landschap,

Stillness Fashion, textile & macrotrends door Li Edelkoort (STREAMED PRESENTATION)

Stillness audio-visual in music

Q&A (LIVE)

A labour of love door Philip Fimmano (LIVE)

Kortom, een onmisbaar event voor iedere lifestyle-, fashion- en designprofessional! Dit online trend seminar volg je voor 295 euro. Dit bedrag is inclusief booklet van Trend Union. Voor docenten en studenten hanteren we een aangepast tarief.

Wanneer 4 juni 2020

Tijd 0930u – 1300u

Waar vanuit je eigen werkplek

Kun je niet meer wachten en wil je jezelf nu meteen inschreven voor dit online event? Dat kan! Registreer je nu hier. Meer informatie over het volledige programma, de sprekers en de deelnamekosten voor docenten en studenten vind je op de website van Appletizer. Je mag ons voor een persoonlijke vraag ook bellen op 020 5305381 of stuur een mailtje naar liselotte@appletizer.nl.