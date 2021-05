Online trend seminar 8 juni 2021 | Lidewij Edelkoort x Appletizer | INSPIRATION

Al meer dan een jaar werkt de fashionindustrie met weinig inspirerende reizen in het buitenland, beurzen of live contact. De vooruitzichten zijn mooi, maar het blijft natuurlijk een beetje onzeker. Het blijft een uitdaging om inspiratie te vinden en om deze inspiratie dan ook daadwerkelijk om te zetten in een werkbaar design of concept. Hoe ga jij om met deze nieuwe manier van werken? Ben je er al aan gewend of voelt het nog steeds als een aanpassing?

Om jouw werk weer een flinke boost te geven, organiseert Appletizer op 8 juni 2021 alweer haar derde online event met Lidewij Edelkoort. Sinds het begin van de pandemie organiseerde Appletizer eerder twee succesvolle online evenementen met Lidewij Edelkoort, een van ’s werelds meest bekende trendforecasters. Na STILLNESS en BLANK PAGE, gaan we nu écht vooruit kijken naar de wereld na de pandemie.

“Fashions will be unsettled, fabrics will be overhauled, cooked, pummelled and coated, and style will be independent, with the great return of styling.”

Tijdens INSPIRATION neemt Lidewij je mee in haar gedachtegoed en vertelt ze je alles over de nieuwste trends en ontwikkelingen aan de hand van haar twee nieuwe boeken; Inspiration (A/W 22-23) & Animism II (Fashion). Bovendien is er een live Q&A met Lidewij en kun je een prachtig, gratis booklet ontvangen van Trend Union.

Heb jij zin in een halve dag vol informatie en inspiratie rondom de herfst, winter en fashion trends voor 2022/2023? En heb je prangende vragen voor Lidewij Edelkoort? Dan mag je dit event niet missen!

Hoe ziet het programma er uit?

Het event vindt plaats op 8 juni 2021 om 10.00 uur.

Het event is live te volgen via Zoom.

Lidewij geeft twee presentaties voor A/W 2022-2023 met een korte pauze daar tussenin.

Na afloop van de presentaties is er een live Q&A met Lidewij.

Wat kost jouw deelname?

€ 295,- voor een regulier ticket incl. booklet van Trend Union

Na de eerste inschrijving kunnen collega’s deelnemen voor € 150,- excl. booklet

€ 250,- voor een docenten ticket incl. booklet van Trend Union

€ 75,- voor een studenten ticket excl. booklet (los booklet verkrijgbaar voor € 75,-)

Klik hier voor alle informatie rondom het event of om jouw ticket direct te kopen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met Appletizer via 020-5305380 of door een mailtje te sturen naar info@appletizer.nl.

Beeld vlnr: Trend union & Portret Lidewij Edelkoort, eigendom Romain Lienhardt