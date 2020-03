SHORTCUT TO CATWALK #4 Veerle Windels & Anet van Haaster 27 maart 2020

Vrijdag 27 maart is de vierde editie van Shortcut to Catwalk, een modepresentatie met highlights voor Winter 2020. Veerle bezoekt de catwalkshows en toont de Must Haves voor Winter 2020. Anet inspireert met verhalen over de game-changers in onze branche waar wij wat van kunnen leren. De presentatie is wederom bij Fosbury & Sons in Antwerpen. Net als vorige keer wordt er een podium geboden aan nieuwe initiatieven die interessant kunnen zijn voor uw bedrijf.

Voor meer informatie: www.shortcuttocatwalk.com