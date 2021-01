State of Fashion Biënnale 2022 Wereldwijde Open Call for Curators

State of Fashion lanceert een Open Call for Curators voor haar Biënnale van 2022, die plaatsvindt in Arnhem. Het platform is op zoek naar vernieuwende denkers met een uitgesproken visie op de uitdagingen waar de wereld nu voor staat, de noodzaak van fundamentele verandering, en de rol die mode speelt in deze transitie. State of Fashion doet een oproep aan zowel individuen als groepen, teams en collectieven met grensverleggende en nieuwe ideeën over hoe de culturele en veilige ruimte van de biënnale gebruikt kan worden om mode actief te bevragen en te veranderen.

State of Fashion wordt wereldwijd erkend als een platform dat hoognodige radicale veranderingen in de mode verkent. Vanaf haar start heeft State of Fashion zich gericht op de ecologische en sociale voetafdruk van de mode-industrie en op het tonen van nieuwe materialen en productietechnieken. Dit kader was ook de focus van de succesvolle biënnale ‘Searching for the New Luxury’ in 2018, gecureerd door José Teunissen, professor Modetheorie en decaan van de School of Design and Technology van het London College of Fashion (UAL).

Recente maatschappelijke en politieke gebeurtenissen, en een verergerde klimaatcrisis die ernstige gevolgen heeft voor de mensheid, hebben ertoe geleid dat State of Fashion haar focus heeft verbreed. COVID-19 legde de kwetsbaarheid van het bestaande modesysteem voor eens en altijd bloot. De gekelderde consumentenvraag en kledinghandel, als gevolg van strenge lockdown-maatregelen, zorgden ervoor dat modebedrijven hun bestellingen annuleerden of hun betalings- en leveringsprocedures aanpasten. Hierdoor keerden miljoenen textielarbeiders over de hele wereld zonder werk terug naar hun geboorteplaats, waar hun een onzekere toekomst wacht.

Na de moord op George Floyd in de VS barstte wereldwijd een gesprek los over hoe onze samenleving op veel niveaus nog steeds doordrenkt is van racisme. In de mode-industrie werd duidelijk dat - om echte diversiteit, gelijkheid en inclusiviteit te bereiken - meer nodig is dan alleen een sterkere representatie van zwarte mensen, oorspronkelijke bewoners en mensen van kleur (in referentie naar het Amerikaanse acroniem BIPOC) op catwalks en in directiekamers. Het vereist een kritische en rigoureuze blik op de manier waarop het modesysteem is georganiseerd en een radicale aanpak die het probleem bij de wortel aanpakt.

Open Call for Curators

State of Fashion beschouwt mode als een driver of positive change en wil een katalysator zijn voor culturele transformatie. Het startpunt voor de Open Call for Curators bestaat uit drie kernvragen die raken aan de thema’s Menselijkheid, Gelijkheid en Gemeenschap. De vragen vormen een open uitnodiging voor een gesprek met het curatorteam van de biënnale van 2022.

Menselijkheid

Mode is een medium om te communiceren; over wie we zijn als mensen, over hoe we ons verhouden tot elkaar en tot andere diersoorten en over hoe we onderdeel uitmaken van de natuur. Als mededogen, begrip en ruimhartigheid eigenschappen zijn die menselijkheid definiëren, hoe kan mode dan bijdragen aan een wereld die menselijker is voor iedereen?

Gelijkheid

Voor echte verandering in de mode is meer nodig dan alleen het herzien van de manier waarop we kledingstukken produceren en consumeren, of de manier waarop we arbeid belonen. Het vereist een radicale herverdeling van macht, één die ons verlost van het idee van de onderdrukker en de onderdrukten. Wat zijn manieren om echte, rechtvaardige en duurzame gelijkheid te creëren? Wie heeft toegang tot deze discussie en wie heeft zeggenschap op dit gebied? Hoe zorgen we ervoor dat we kritisch blijven op ons eigen handelen?

Gemeenschap

Mode brengt een wereldwijde gemeenschap samen van mensen, activiteiten, vaardigheden en materialen die te maken hebben met het aankleden van het lichaam. Hoe kunnen we via de modepraktijk diepere banden smeden tussen de mensen in deze gemeenschap en tussen mensen en hun omgeving? Hoe maken we de kennis die wordt uitgewisseld binnen gemeenschappen toegankelijk en hoe zorgen we dat deze niet verloren gaat?

Aanmelden

De Open Call for Curators is t/m zondag 24 januari 2021 open op www.stateoffashion.org. Bij het beoordelen van alle inzendingen wordt State of Fashion ondersteund door een Internationale Creatieve Adviesraad, bestaande uit Omoyemi Akerele, Otto von Busch, Carla Fernández, Hakan Karaosman, Aditi Mayer en Amanda Pinatih.

Het nieuwe curatorteam wordt in april 2021 bekend gemaakt. De State of Fashion Biënnale vindt plaats in het voorjaar van 2022.

Over State of Fashion

State of Fashion is een internationaal modeplatform dat pioniers op het gebied van modeontwerp, onderzoek en business met elkaar verbindt en hun ideeën en innovaties met de wereld deelt. Het platform staat voor het kritisch reflecteren op gangbare opvattingen en modellen in de mode. Samen met ontwerpers, bedrijven, wetenschappers, het onderwijs, consumenten en andere stakeholders in de mode verkent State of Fashion actief een dringend noodzakelijk nieuw modesysteem.

State of Fashion bouwt voort op de Arnhem Mode Biënnale (2005 – 2013) en op het imago dat de stad Arnhem heeft opgebouwd als centrum voor vernieuwing, onderzoek en innovatie in de mode. Het platform werkt nauw samen met de Arnhemse modepartners ArtEZ University of the Arts, Museum Arnhem en het Fashion + Design Festival Arnhem. Daarnaast speelt het een centrale rol in de landelijke programma’s Taskforce Fashion en Culture.Fashion. State of Fashion is onderdeel van de Stichting Sonsbeek & State of Fashion, die ook het doorlopende programma sonsbeek 20-24 voor beeldende kunst organiseert. De Stichting wordt structureel ondersteund door de Gemeente Arnhem en de Provincie Gelderland. Per 2021 wordt State of Fashion ondersteund door het Ministerie van Cultuur, Onderwijs en Wetenschap binnen de landelijke culturele basisinfrastructuur 2021-2024.