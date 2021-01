2021: the re-launch of Mexx

In 2021 focust Mexx zich op het vieren van de liefde. De visie van Mexx, waarbij de som groter is dan de delen en het daarbij behorende liefdesverhaal, wilt Mexx graag overbrengen middels de nieuw Autumn Winter 2021 collectie. Deze collectie is geïnspireerd op de stad waar het verhaal van Mexx ooit begon in 1986. De stad waar oprichter Rattan Chadha verliefd op werd; Amsterdam. In de nieuwe collectie vind je vier thema's die allemaal naar deze stad verwijzen: "Stadspark Vondelpark", "De Hoxton", "De Straten van Amsterdam" en "Het Rijksmuseum". Vier typisch Amsterdamse locaties die een inspiratie vormden voor de nieuwe collectie en als een rode draad door de collectie heen zullen lopen.

Everything should be XX

De wereld verandert elke dag en de toekomst kan niet worden voorspeld. In jezelf geloven en trots zijn op wie je bent, is misschien wel de grootste kracht van allemaal. Krachtig zijn betekent dat je zowel comfortabel als sexy kunt zijn. Dit nieuwe "sexy-comfort" is een grote trend in de AW21 collectie van Mexx. Daarom nodigt het merk je met veel trots uit om de Autumn Winter 2021 collectie te komen bewonderen in een van haar showrooms.

Over Mexx

It all started with a kiss. In 1986 voegde Rattan Chadha zijn mannenmerk Moustache en vrouwenmerk Emanuelle samen tot één merk. Hij nam de eerste letters van beide merken en voegde hier twee kusjes aan toe en Mexx is geboren. Bijna 35 jaar later, in 2021, komt het merk sterker dan ooit terug op de markt als totaal lifestyle brand; shoes, fashion, accessoires, loungewear, sports, parfum, eyewear & home. Mexx biedt alledaagse mode, items die eenvoudig hun weg vinden naar ieders garderobe en die makkelijk te combineren is. Voor mensen die alles uit het leven willen halen in plaats van het perfecte plaatje na te streven. Een toegankelijke collectie voor de gehele familie.

Wil je een afspraak maken in een van onze showrooms? Neem dan contact op met reception@mexx.com.

Heb je vragen over de collectie of je graag meer informatie over de inkoop van de Mexx collectie weten? Neem dan contact op met Quincy Groenenberg, Marketing Professional, via mail quincy.groenenberg@mexx-industries.com.

Voor pers gerelateerde vragen en het aanvragen van extra beeldmateriaal kun je contact opnemen met Ellen Dollevoet, Senior Content & PR Marketeer, via mail ellen@bretoniere.com.