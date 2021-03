4funkyflavours FW21 Collectie: Our new collection Botanical grooves is ready to meet the world!

Ons handschrift staat bekend om een creatief gebruik van kleur in ongebruikelijke patronen. We houden ervan om een gedurfde mix met verrassende combinaties te creëren. We halen onze inspiratie uit alles om ons heen. Mooie indrukwekkende gebouwen met tegelpatronen, of juist kleine dingen recht voor je neus. Kijk maar eens goed rond, er zijn overal patronen. Achter de nieuwe Autumn Winter 2021 ‘Botanical Groove’ collectie schuilt de liefde van het 4funkyflavours team voor natuur en de wereld waarin we leven. Geïnspireerd door de schoonheid die we in de wereld kunnen vinden en het geluk dat muziek ons brengt, combineert deze collectie natuurlijke tinten met onze kenmerkende kleuren en prints. Bij de collectie word je gehypnotiseerd door de geometrische patronen, begin je te dagdromen samen met de geïllustreerde botanische prints en wil je gaan dansen met de groovy patronen.

