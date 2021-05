AFFASO opent dit voorjaar met stijlvolle shirts met een kleurrijke ziel

Langzaam breekt de zon weer door, de horeca zet tafels en stoelen buiten, we gaan er weer op uit en beetje bij beetje mogen we elkaar weer ontmoeten. Voor die consumenten die echt iets bijzonders willen dragen én uitdragen is er AFFASO.

AFFASO wil u, als mode detailhandelaar in de Benelux, een samenwerking aanbieden. Hierbij geven wij uw winkel een unieke gelegenheid om uw klant een hoge kwaliteit kleurrijke herenshirts met een verhaal aan te bieden. De consumentenprijs die wij op onze website hanteren ligt onder EUR 100,-- (incl. BTW)

Onze shirts zijn van hoge kwaliteit met een uitstekende pasvorm. De unieke kleurrijke designs zijn ook praktisch strijkvrij dankzij de mix van ‘woven satin cotton’ (80/80) en kleurecht.

Wat bieden wij:

Snelle levering van bestellingen

Snelle levering van ‘repeat orders’

Betaaltermijn 15 dagen

Recht van retour van onverkochte goederen tot 1 september 2021

Mark-up van 2,2

POS ondersteuning