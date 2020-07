Aigle en KOCHÉ verenigen functionele techwear en streetwear couture in verrassende capsule

Aigle, Frans expert in high-standard outerwear, kruipt achter de ontwerptafel met KOCHÉ, het veelbelovende label van Christelle Kocher dat in 2019 nog de prestigieuze Grand Prize wegkaapte op de ANDAM Awards. Samen tekenen de twee Franse modehuizen een van de meest gegeerde capsulecollecties voor aankomende herfst uit. Cool kid Freja Beha Erichsen is het gezicht van de campagne.

KOCHÉ is het creatieve geesteskind van ontwerpster Christelle Kocher, dat sinds zijn lancering in 2014 vooral geroemd wordt voor zijn sterke signature style die couture met een streetwear vibe verenigt. Voor deze samenwerking kreeg de Parisienne carte blanche voor een herinterpretatie van enkele klassiekers uit de garderobe van Aigle. Het resultaat is een eigentijdse capsulecollectie die couture, streetwear en artisanale knowhow verenigt in hertekende modellen met opvallende stiksels en patchwork.

Tussen de wardrobe essentials van Aigle x KOCHÉ mochten uniseks, oversized regenjassen en parka's, XXL-sjaals, jurken en polo's uiteraard niet ontbreken. Een paar Made in France-laarzen vervolledigt de capsulecollectie. Het model van glad rubber wordt afgewerkt met een croco textuur voor een hedendaagse maar verfijnde look.

Door de handen in elkaar te slaan met KOCHÉ onderstreept Aigle meer dan ooit zijn eigenzinnige benadering van mode die stijl en techniek steevast combineert: duurzame en robuuste materialen gaan hand in hand met innovatieve snitten, voorzien van luchtige XXL volumes.

De Aigle x KOCHÉ capsule collectie is dit najaar verkrijgbaar in geselecteerde verkooppunten en via de webshop van Aigle.

O V E R K O C H É

----------

De urban creaties van ontwerpster Christelle Kocher doen sinds 2014 een frisse wind waaien door Parijs Fashion Week. In 2019 sleepte ze de ANDAM Grand Prize in de wacht, de prestigieuze award van het Franse kunstfonds 'Association Nationale pour le Développement des Artes de la Mode'.

Koché situeert zich op het kruispunt tussen haute couture, street culture en hedendaagse kunst. Met collecties geproduceerd door de meest gespecialiseerde Franse ambachtslieden, waaronder de legendarische Parijse Maisons d'Art Lesage, Montex & Lemarié, biedt zijn intense en uitgesproken attitude een ontspannen maar luxueuze benadering van mode.

Dankzij hun weelderige, moderne karakter, moeiteloze elegantie en tijdloze verfijning vervagen de creaties van KOCHÉ de grenzen tussen vrouwelijkheid en mannelijkheid.

O V E R A I G L E

----------

Als pionier van de rubberlaars vervaardigt Aigle het gros van zijn vermaarde repertoire sinds 1853 tot op vandaag met de hand in thuisland Frankrijk. Het Franse heritage label is heer en meester van outerwear en vrijetijdslaarzen die zich onderscheiden dankzij een doorgedreven functionaliteit en bestendigheid. In de eigen fabriek in Châtellerault, Frankrijk produceren zo'n 200 artisans dagelijks meer dan 4000 paar rubberlaarzen, die herverdeeld worden in wel 70 landen wereldwijd.

De footwear en ready-to-wearcollectie van Aigle verenigt authenticiteit, design en savoir-faire in een eigentijds aanbod aan outdoor essentials die moeiteloos inspelen op de techwear trend. Aigle hanteert strikt een beleid van onverbiddelijke kwaliteit en oog voor detail, dat zich vertaalt naar een hoogwaardig en tijdloos product dat ettelijke jaren meegaat.

Het verschilt zit 'm in de kwaliteit. De rubberlaarzen van Aigle gaan gemakkelijk enkele decennia mee. Zo wordt elk paar nauwgezet gecontroleerd en getest op waterdichtheid en schokabsorptie. Sinds 2012 neemt Aigle om die reden een in-house R&D-team onder de arm.

Vandaag ligt Aigle in de mooiste multimerkenboetieks zoals Le Bon Marché (Parijs), Printemps (Parijs), Farlow (Londen), Zwartjes (Amsterdam), Oebens (Utrecht) en in outdoor specialty stores als Torfs (Antwerpen, Gent, Brussel) en A.S. Adventure (Antwerpen, Gent, Brussel). Aigle is ook online verkrijgbaar, onder meer via Berghen Store.