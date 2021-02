Airforce FW21 Collectie

Klassiek-modern, warmte, innovatie en technologie hebben de designers van Airforce weer een gloednieuwe FW’21 collectie neergezet. Dit seizoen introduceren ze een reeks nieuwe modellen. Maar ook zijn ze hard bezig met vernieuwing en verbetering van de huidige bestsellers. Uiteraard allen uitgevoerd in de hoogste kwaliteit met innovatieve en duurzame materialen. De collectie kleuren zijn aangevuld met seizoen kleuren, van Sharp Green tot trend kleur Lavender Frost. Een ding is zeker: in de nieuwe collectie van Airforce sta je nooit in de kou!

