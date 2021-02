ALIX the label FW21 Collectie - CHAPTER 3

Onder de naam ‘Chapter 3 -2021’ lanceert ALIX the label haar nieuwste fall/winter ’21 collectie. Eentje waar je ‘classy & sassy’ de herfst mee in kunt! Knallende kleuren afgewisseld met mooie neutrale tinten, maar ook bloemen, paisley en panter prints komen voorbij. De veelzijdige collectie bestaande uit o.a. flowy jurken, zachte stoffen, stoere fringe-jackets, mooie pantalons en toffe blousjes. Veel keuze en voor iedereen die ‘young at heart’ is, wat wils.

Lees meer over ALIX the label op de merkpagina: fashionunited.com/companies/alix-the-label