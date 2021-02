Alpaca Loca FW21 Collectie

Het thema van de collectie is verbondenheid en diversiteit. Een selectie die past bij deze nieuwe tijd zorg voor contrast in kleuren en figuren. Ontwerpen met zachte lijnen, waar herfstkleuren samensmelten perfect samengaan. De belangrijkste kleuren voor deze levering zijn Plaid Rusty, Mint grijs, Blocked Bruin, Lagoon Blauw en violet.

“Met liefde kondigen we "The Striped" en "The Blocked" assortiment aan, toegevoegd aan onze tijdloze basis collectie”, zegt Alpaca Loca. Lees meer over Alpaca Loca op de merkpagina: fashionunited.com/companies/alpaca-loca