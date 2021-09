American Vintage - Fall/Winter 21

Ode aan mode met passie

Mailine, Yannis, Jeanne, Lubna en Timéo; ongeveer 60, 40, 13 en 18 jaar oud. Vader, broer, moeder, kleine of grote zus, en in sommige gevallen ook meerdere rollen tegelijk. Acteur, fotograaf, Saint-Ouen marktkoopman of bekende Instagram-gezichten. Geen modellen, alleen mensen die we ontmoeten op straat, in een plaatselijk café of op een feestje. Een campagne over kleding, maar vooral over mensen.

Julia Champeau maakt foto's die clichés ver achter zich laten en diversiteit verenigt in één thema: second-skin clothing, a state of mind. Een serie echte portretten die fashion weerspiegelen zonder regels en beperkingen, een no-nonsense attitude. "Dit T-shirt is voor jongens." – American Vintage denkt van niet.

Een golf van eenvoud in een gecompliceerde wereld, een bevrijdend briesje, waardoor iedereen eruit kan zien zoals hij of zij wil en zo helemaal zichzelf kan zijn. Neem uit de kast van je grote broer of zus een spijkerjack (& say please) en draag het met één van je moeders favoriete T-shirts. Na het afrennen van de trap, kies je voor een all-terrain trenchcoat in combinatie met een red polo neck dat perfect matcht met het terras waar je straks een koffie gaat drinken. Thuis op de bank met je broers, kies je gewoon voor een zacht grijs sweatshirt. In de winter kan over de trui zelf een knitted bralette worden gedragen, een stijlkeuze die nog beter is.

Eindeloze combinaties van basics voor een stijl die verre van basic is. Een nieuwe collectie om te schitteren als een zonnestraal in de winter, straten op te lichten en gezichten te laten gloeien. American Vintage, elke ochtend aan je zijde om je te helpen staan ​​en gaan.