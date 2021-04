ARKET lanceert zomerse linnencollectie voor kid

ARKET heeft een voorliefde voor de kwaliteit en uitdrukkingskracht van linnen en daarom komt het merk nu met een collectie iconische nieuwe zomerklassiekers. De collectie staat voor een nonchalante, tijdloze look tijdens warme dagen en biedt persoonlijke stukken die jaren meegaan.

Linnen is een terugkerend fenomeen in de ontwerpen van ARKET. Deze natuurlijke, ademende, duurzame en biologisch afbreekbare stof is een geliefd materiaal voor zomerkleding, omdat het licht en luchtig aanvoelt op de huid. Linnen roept een sfeer op van zilte dagen aan zee en brengt zonovergoten herinneringen naar boven. De S/S 2021 linnencollectie is dan ook een ode aan de zomer.

‘Bij ARKET brengen we oude klassiekers graag weer tot leven in nieuwe ontwerpen. Linnen blijft altijd relevant en inspireert ons elk jaar opnieuw tot tijdloze nieuwe zomerlooks. We doen niets liever dan deze duurzame stukken steeds weer verder perfectioneren,’ aldus Anna Teurnell, Head of Design bij ARKET.

De kindercollectie draait om dagelijks comfort en bewegingsvrijheid. De tops, jurken, broeken en accessoires voor jongens en meisjes zijn verkrijgbaar in een vrolijk kleurenpalet en belichamen de ontspannen sfeer van het seizoen. De voordelen van linnen kleding gelden vooral voor de allerkleinsten, want het materiaal is zacht en slijtvast.

Er is geen stof die het zomergevoel zo goed weet te vangen, maar linnen heeft nog meer voordelen dan alleen duurzaamheid en de prettige textuur. Linnen wordt gemaakt van vlas, een snelgroeiende plant die hier in Europa wordt geteeld en geen extra water nodig heeft. Daarom is het een milieuvriendelijk materiaal.