Atelier Munro introduceert Light Weight Wear

Dresscodes worden steeds meer casual, maar dat betekent niet dat je gemakzuchtig voor de dag hoeft te komen. Wees onderscheidend met een op je lichaam gesneden pasvorm. Atelier Munro introduceert hiervoor de nieuwste toevoeging aan hun casual made-to-measure assortiment: Light Weight Wear. Twee nieuwe lichtgewicht jasjes, gestript tot de essentie.

De twee nieuwe stukken zien we hier gedragen door architecten Daan en Keimpke van architectenbureau Eydenberg. Gefotografeerd door fotograaf Mounir Raji. Daan en Keimpke werken trouwens ook aan het spectaculaire nieuwe House of Atelier Munro. Daarover vertellen we je op een later tijdstip (veel) meer.

Light Weight Wear

Qua gewicht moet je dan denken aan iets dat ligt tussen het traditionele jasje en een dress shirt. De twee nieuwe lichtgewicht jasjes zijn geconstrueerd uit slechts twee stukken. Ofwel twee panelen, voor de kenners. Dit zorgt voor een lossere pasvorm en wat wijdere schouders voor extra comfort.

Atelier Munro’s nieuwe Light Weight Wear bestaat uit twee modellen:

De 2.5 Button. De 2,5 knoops oogt als Atelier Munro’s traditionele jasje, maar unconstructed zonder canvas en met een brede kraag in overhemdstijl.

The Safari Jacket. Een mix van functie en stijl, met vier opgezette ‘Safari’ zakken voor je essentials. Ook vind je een intern koord om de taille van het jasje smaller te maken.

Zoals elk stuk van ons is het made-to-measure om het dicht bij je eigen stijl en persoonlijke voorkeuren te houden. Onze Style Advisors helpen je hierbij en staan 24/7 voor je klaar. De stoffen waaruit je de lightweight jasjes kan laten maken zijn dezelfde als die van onze bestaande pakken en jasjes. Van een vertrouwde wolmix met natuurlijk stretch tot zachte waterafstotende stoffen. Als je meer in de stemming bent voor wat structuur is er bijvoorbeeld ook stretch corduroy of een stretch denim-look gemaakt met gerecycled katoen.

We houden het niet alleen bij de fit, ook personalisatie is bij ons extreem belangrijk. De mogelijkheden zijn oneindig, maar een paar voorbeelden voor deze twee nieuwe jasjes zijn de volgende. Keuzes in belijning, de keuze uit 54 verschillende soorten knopen of een monogram in bijvoorbeeld de kraag of de binnenzijde van het jasje. Details die het uniek maken én indruk maken bij de kenners. De prijzen starten bij €399.

Het persbericht download je hier.

Atelier Munro

Made for you, made to last. Atelier Munro is made-to-measure menswear met een Amsterdamse twist. Zo’n 3 jaar geleden opgericht om mannen een op maat gemaakte, tijdloze en duurzame wardrobe te geven. Samen met je persoonlijke Style Advisor stel je een formele of juist casual collectie samen, volledig op jouw lichaam gemaakt. Van pakken of een black-tie tot bijvoorbeeld jassen, chino’s en jeans. In drie tot vijf weken is je kleding klaar, met nog een laatste pas-sessie voor die finishing touch.

Atelier Munro is wereldwijd aanwezig op meer dan 50 plekken. In Nederlandse high-end retailers en in hun eigen Amsterdamse vestiging, maar ook door heel Europa, de VS, Canada en Zuid-Korea.