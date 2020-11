Atelier Munro maakt persoonlijk contact

Online, bij u thuis, op locatie, in onze winkels en bij onze winkelpartners Atelier Munro wil de wereld van mannenmode veranderen. Dit doen we door een op maat gemaakt alternatief aan te bieden waardoor mannen beter voor de dag komen én bewuster gaan kopen; made for you, made to last. Belangrijke doelstelling van Atelier Munro dat zo’n tweeëneenhalf jaar geleden in Amsterdam werd opgericht, is om onze klanten te helpen bij het creëren van een tijdloze en duurzame custom wardrobe. De zeer deskundige, persoonlijke Style Advisors zijn het hart van Atelier Munro.

Juist nu, in uitdagende tijden van Covid-19, is persoonlijk contact belangrijk en waardevol. Binnen de realiteit van Covid-19 heeft Atelier Munro op maat gemaakt oplossingen bedacht om er geweldig uit te zien. Zo bieden we de mogelijkheid tot private shopping in de winkel – dat doen we op afspraak zodat de klant de hele winkel voor zichzelf heeft -, op locatie waarbij de Style Advisor naar elk gewenst adres komt, en ook digitaal via video met een Style Advisor samen door de collectie browsen behoort tot de mogelijkheden. Deze drie opties zijn bovendien op elk tijdstip, 7 dagen per week mogelijk.

Natuurlijk houden we op locatie, in onze twee Amsterdamse vestigingen en de wereldwijd meer dan veertig high-end kledingwinkels waar Atelier Munro aanwezig is, rekening met alle geldende voorschriften en nemen we de best mogelijke voorzorgsmaatregelen. Voor welke shopping-mogelijkheid de klant ook kiest, de persoonlijke interactie die de basis vormt voor een goede relatie tussen klant en Style Advisor is gewaarborgd.

Browse – In de winkels, op locatie en via digital shopping ontmoeten we onze klanten in een ontspannen setting en gaan de persoonlijke Style Advisors samen met hen aan de slag om op maat gemaakte kleding te creëren die volledig is afgestemd op hun smaak en stijl. Wie eerst thuis op onze overzichtelijke en makkelijk te navigeren website onze collectie en eindeloze mogelijkheden heeft bekeken, weet al enigszins wat hem te wachten staat. De zoektocht naar een casual Sunday-ensemble, het perfecte 9 to 5-powerpak of een black tie-smoking, leidt altijd naar een uniek en persoonlijk kledingstuk. Overigens hebben we naast custom items ook altijd een kleine selectie ready-made items beschikbaar. Deze kleding heeft standaard maten, maar kan altijd aangepast worden aan specifieke wensen.

Fit – Wie kiest voor custom moet worden opgemeten, in een winkel, thuis of op locatie. Een passessie uitgevoerd door Atelier Munro is zeer vakkundig en accuraat. Onze Style Advisors houden rekening met belangrijke details zoals de hoek van de schouder, de boog van de rug en de algemene verhoudingen. Dit zorgt ervoor dat het gekozen kledingstuk perfect past en valt. Een cruciaal aspect want alleen onberispelijk maatwerk zorgt ervoor dat de klant zich net zo goed voelt als hij eruitziet.

Customize – De mogelijkheden die we bieden om de gekozen look tot in de puntjes te personaliseren loopt in de miljoenen. Het ontwerp van een overhemd en de details van een paar sneakers zijn allemaal naar eigen smaak te personaliseren. En een jasje is bijvoorbeeld te personaliseren door de voering en de knopen als ook het toevoegen van een monogram.

Ready – De op maat gemaakte custom kleding is in drie tot vijf weken klaar om te komen passen bij één van onze winkels, een winkelpartner of op locatie. Een laatste pas-sessie met de Style Advisor is de finishing touch en zorgt ervoor dat alles perfect past.

Repeat – Wanneer het digitaal maatprofiel van de klant is gemaakt en opgeslagen, kan hij bestellen, nabestellen in exact dezelfde maat, maar ook details en materialen aan zijn wensen aanpassen; wat en wanneer hij maar wilt.