AW21 - ONLY PLAY, CURVY & GIRLS

Fashionable sportkleding voor elke maat én leeftijd

Over ONLY PLAY

ONLY PLAY biedt een fantastische sportcollectie met invloeden vanuit de mode. Met een sterke combinatie van sport en vrije tijd, dichten wij het gat tussen fashion en functie. Wij zijn trots op de uitstekende functionaliteit, super kwaliteit en zachte, vrouwelijke details. Al onze producten hebben een sterke mix van de laatste mode, sportkleding trends en fijne prijzen. Door deze combinatie bieden wij een eindeloos aanbod aan stijlen, waarmee wij alle actieve vrouwen over de hele wereld kunnen supporten.

ONLY PLAY komt jaarlijks met vier collecties. De collecties hebben een gemiddelde markup van 2.8 De prijzen van deze collecties variëren tussen (RRP) €16.99/€69.99

Technische specificaties

Met de technische specificaties van alle items van ONLY PLAY, kunnen wij je garanderen dat alle items zowel functioneel als comfortabel zijn.

ONLY PLAY CURVY

ONLY PLAY CURVY is de plussize sub brand van ONLY PLAY. Schoonheid komt in elke kleur, vorm en maat en op elke leeftijd. De collecties van ONLY PLAY CURVY zorgen voor functionele, maar comfortabele sportkleding met invloeden vanuit de laatste mode en sportkleding trends. De ONLY PLAY CURVY collectie wordt aangeboden in de maten 40/42 tot 50/52. De collectie is volledig aangepast op de pasvorm van de CURVY dames.

ONLY PLAY GIRLS

ONLY PLAY GIRLS is de 'mini me' collectie van ONLY PLAY voor de jonge meiden van 7 tot 14 jaar en moedigt hen aan om meer te bewegen en nog meer te genieten van hun favoriete sport. Elke ONLY PLAY GIRLS collectie is een sterke combinatie van training- en vrijetijdskleding. Het is ontworpen om te spelen, te bewegen en om plezier te hebben.

ONLY PLAY GIRLS lanceert vier keer per jaar een nieuwe collectie, met items vanaf maat 122/128 tot 158/164. De collecties hebben een gemiddelde markup van 2.6. De prijzen variëren tussen (RRP) €12.99/€39.99.