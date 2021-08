BAPE(R) X Havaianas: exclusieve samenwerking

HAVAIANAS EN A BATHING APE® KONDIGEN EXCLUSIEVE SAMENWERKING EN PRODUCTLANCERING AAN

Havaianas is verheugd om een exclusieve collectie aan te kondigen die mede ontworpen is door het legendarische streetwear merk A BATHING APE® (BAPE®). De collectie bestaat uit twee Havaianas modellen, de Tradi Zori, een moderne flip-flop geïnspireerd op de traditionele Japanse zori sandaal, en de all-time favoriete Top silhouet. Beide modellen zijnontworpenmet BAPE®'s kenmerkende camouflageprint, waardoor de teenslipper een cult fashionproductwordt. De Trade Zori is verkrijgbaar in wit ensteelgrey, en de Top in drie kleuren: roze, navy en groen.

Het resultaat van de samenwerking is beschikbaar op Havaianas.com en in geselecteerde winkels. De collectie, samen met leuke informatieve content, vindt u ook via Highsnobiety.com.

BAPE® zegt hierover: "Met BAPE®'s kenmerkende camouflage - de ABC-camo - willen we de Japanse streetwearcultuur met de wereld delen. Voortbouwend op onze visie 'APES TOGETHER STRONG', zijn we verheugd om onze krachten te bundelen met Havaianas en onze ABC camo te mixen met hun iconische slippers om de ultieme zomersamenwerking te maken."

"Havaianas en BAPE® hebben veel gemeen - ze bestaan op straat, ze zijn veelzijdig om te dragen, en ze zijn zo alomtegenwoordig dat iedereen ze direct kan herkennen. Sommige mensen associëren gesloten schoenen, vooral sneakers, alleen met de mode die we op straat zien, maar wij willen daar verandering in brengen. Streetwear is gebaseerd op authenticiteit en comfort en deze samenwerking bewijst dat we die eigenschappen naar een hoger niveau kunnen tillen" zegt Fernanda Romano, Alpargatas CMO.

Productdetails en prijzen:

Havaianas Tradi Zori BAPE®: 100€

Havaianas Top BAPE®: 55€

@havaianaseuropa @bape_us @bape_japan #BapexHavaianas

Over Havaianas

Havaianas werd opgericht in 1962 en brengt de Braziliaanse spirit over de hele wereld door middel van de legendarische rubberen zool en de heldere vrolijke ontwerpen.

Havaianas staat voor comfort, geluk en vrijheid in de meest eenvoudige en spontane vorm voor ieders voeten.

Over BAPE®

A BATHING APE® (BAPE®) werd geboren in het hart van Harajuku, Japan in 1993 en is sindsdien uitgegroeid tot een symbool van de Japanse straatmode voor meer dan 27 jaar, goed beschouwd als een van de meest begeerde en exclusieve merken wereldwijd met meer dan 30 winkels wereldwijd.

Om tegemoet te komen aan een groeiende klantenkring, zijn diffusielijnen zoals MR. BATHING APE®, AAPE BY A BATHING APE®, BAPE KIDS®, BAPY by A BATHING APE, APEE by A BATHING APE en BABY MILO® STORE gecreëerd als onderdeel van de voortdurende groei van het merk in alle klantensegmenten. Naast kleding heeft A BATHING APE® ook lifestyle segmenten omarmd zoals meubilair, speelgoed, enz., waardoor fans het merk in verschillende aspecten van het leven kunnen ervaren.

In de afgelopen 27 jaar heeft A BATHING APE® de grenzen verlegd van grenzeloze ideëen over medium en cultuur, en heeft het succesvol samengewerkt met gevestigde internationale merken en imprints als het onbetwiste invloedrijke lifestyle merk.

Over Highsnobiety

Highsnobiety is een merk gewijd aan een nieuwe generatie van culturele pioniers. Onze missie is om het beste wat onze cultuur te bieden heeft te ontdekken en te promoten, mensen met elkaar te verbinden door onze liefde voor stijl, en een gemeenschap van opkomende makers te versterken. Highsnobiety loopt altijd voorop in de ontwikkelingen en is toegewijd aan het ontdekken van wat er gaat komen.

Highsnobiety is in 2005 opgericht door CEO David Fischer en is een wereldwijd bedrijf met hoofdkantoor in Berlijn en kantoren in New York, Los Angeles, Londen, Hongkong, Sydney, Tokio en Milaan. Wij zijn een digitaal media- en cultureel adviesbureau op het snijvlak van stijl, kunst, design en technologie, en bieden een platform voor de merken en mensen waar we gepassioneerd over zijn.