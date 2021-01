BARTS® lanceert een nieuwe collectie accessoires voor FW ‘21/’22 in een breed scala aan prachtige nieuwe stijlen en kleuren, tijdloze klassiekers, zachte en duurzame materialen en traditionele ambachten. Deze collectie is geïnspireerd door de term “mottainai” - een Japanse term die mensen aanmoedigt om te consuminderen en te recyclen door onze bronnen en grondstoffen met respect en dankbaarheid te gebruiken.

Met een ecologische toekomst en een duurzame nieuwe wereld in gedachten, blijft BARTS® zijn sustainability-programma uitbreiden door gerecyclede en duurzame items toe te voegen aan de collectie van dit seizoen. Het respecteren van moeder natuur wordt vertaald door gerecyclede garens en geweven sjaals in een reeks prachtige diepe en rijke kleuren.

BARTS® slaagt erin om een mix van innovatieve nieuwe stijlen met tijdloze klassiekers te ontwerpen en maakt daarmee een sterk statement dit seizoen. Het wordt een hele mooie winter!

Hoogtepunten uit de nieuwe FW ‘21/’22 collectie:

WESTERN INFLUENCES Dit seizoen zien we western-invloeden terug in de collectie met items die zowel praktisch als stijlvol zijn en een alledaagse outfit opvrolijken met een western tintje. Western hoeden, poncho’s en gebreide mutsen met kabelpatroon zijn belangrijke trends, evenals geruite - en jacquard patronen. Tinten bruin, beige en legergroen vormen het kleurenpalet.

ZACHTE PREMIUM MATERIALEN Terwijl de temperatuur daalt, verschijnen de warme en zachte premium materialen van dit seizoen, zoals merinowol en alpaca. Denk aan colour-block mutsen, grote sjaals en zacht gebreide mutsen in een neutraal palet van grijs en beige, afgewisseld met roze, magenta en paars.

VINTAGE AMBACHT Ideeën en ambachten uit het verleden worden gebruikt om een hedendaags fashion statement te maken. Denk aan garens met vintage look, gebreide kabelmutsen en tweed driver-caps in warme natuurlijke kleuren zoals crème, roze en roest. Op streetwear geïnspireerde stijlen met een vintage tintje creëren een look met een internationaal stadsleven-gevoel, perfect voor het herfst-winterseizoen.