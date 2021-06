Beachlife Summer 2022 - Trendy and powerful

Feel the fit. Voor dames, heren en matching badkleding voor kids.

Avontuurlijk en krachtig, on-trend en speels. Een wild avontuur met een vleugje moderne romantiek. De Beachlife swimwear zomer 2022 collectie zorgt voor de ultieme summer vibes. Trendy in de keuze voor sexy stijlen, cheeky details en must-have accessoires. Krachtig dankzij de prachtige diversiteit aan eye-catching prints en rijk kleurgebruik die elkaar versterken. Een unieke, onweerstaanbare collectie vol verrassende elementen, maar met een vertrouwde en bewezen fit. Voor verschillende body types.

Krachtige prints, speelse details en on-trend kleuren

De nieuwe Beachlife zomer 2022 heeft een focus op hoogwaardige stoffen en krachtige ontwerpen met een trendy uitstraling. Met een grote diversiteit aan prachtige aardetinten en rijke, zomerse kleuren. Opvallende zebra- en luipaardprints zijn er speciaal voor dames die wild at heart zijn, must-have glinsters en speelse ruffles zorgen voor wat extra coolheid. Een absolute eye-catcher in de collectie is het badpak met tie dye print. De warme zonsondergang kleuren in combinatie met een trendy retro riempje met gesp resulteren in een krachtige verschijning. Andere Instagram-favorieten zijn de shiny lurex en kleine bloementhema's in zachtblauwe tinten, voor een dromerige en onweerstaanbare zomerlook. Geïnspireerd door de La Bella Vita lifestyle. Meer mediterrane invloeden zijn terug te zien in de nautische blauwe sailor strepen en Franse embroidery trend, die dit seizoen zijn comeback maakt in een romantische zwarte look.

Het Nederlandse swimwear merk is ook absoluut niet bang om opvallende kleuren te gebruiken, waarvan de neon oranje statement look met stippen een perfect voorbeeld is. Een unieke look die zeker veel aandacht zal trekken op het strand. Al met al neemt de SS22 collectie je mee op een avontuurlijke reis die draait om prachtige kleurencombinaties, speelse details en krachtige prints.

Nieuwe, must-have looks met een bewezen pasvorm, voor verschillende body types

Voor Beachlife zijn zelfvertrouwen en je prettig voelen in de swimwear super belangrijke elementen, zodat je met volle teugen van het strandleven kan genieten. Veel verrassende en trendy nieuwe looks zijn daarom gebaseerd op bekende stijlen met een bewezen pasvorm. Ultieme bestsellers die hun comeback maken in de zomer 2022 collectie zijn de populaire ruffle en twist top, verkrijgbaar in een diversiteit aan nieuwe prints, stoffen en kleuren. De effortless bandeautop heeft wat extra pit gekregen door een cool gespdetail toe te voegen, terwijl de smock top van vorig jaar trendy pofmouwtjes heeft gekregen - ook super leuk om te dragen naar een festival. Voor dames met een grotere cupmaat hebben we speelse ruffles toegevoegd aan onze vertrouwde soft cup top, voor een extra zomerse look. Deze stijl is speciaal ontworpen voor grotere cupmaten en biedt extra comfort en ondersteuning, verkrijgbaar in cupmaten D t/m F. Beachlife ontwerpt haar badkleding al jaren vanuit het principe dat haar collecties geschikt moeten zijn voor verschillende body types. Binnen de collectie is er daarom een brede keuze uit tops en broekjes in diverse kleuren en prints. Zo kan iedere vrouw haar perfecte bikini mixen & matchen, in haar eigen favoriete pasvorm.

Naast bekende favorieten introduceert het Nederlandse badmodemerk ook een selectie van frisse nieuwe stijlen, zoals een sexy push-up bikinitop met een schattig strikdetail, soft cup top met sportieve twist aan de achterkant en cheeky Braziliaans bikinibroekje to show off that booty. Nieuwe badpak stijlen kenmerken zich door een eye-catching open rug met subtiele bandjes, een speelse strik of on-trend ruffles.

Maak je beach look compleet

Door het succes van vorig jaar is de SS22 beachwear collectie groter dan ooit. Van trendy strandslippers tot stijlvolle wikkelrokken, sexy crop tops en luchtige jurkjes voor allerlei zomerse activiteiten. Wat dacht je van een romantische maxi-jurk om met je lover naar de zonsondergang te kijken, een sexy off-shoulder tuniek voor flirty cocktails aan de beach bar of een meer relaxte jurk met spaghettibandjes voor een potje beach volley of het scoren van een ijsje. Wedden dat jij de show steelt no matter what!

Twinnen met de hele familie

Match je mini-me! Twin deze zomer met het hele gezin in een kids collectie voor zowel meisjes als jongens. De collectie komt in dezelfde kleuren en prints als de exemplaren voor dames en heren. Nieuw dit jaar is een super toffe selectie aan strandkleding voor meisjes, zodat je kleine meid zich als een echte strandprinses kan kleden!

Heren collectie

Speels en cool. Dit is waar de herencollectie om draait. Met must-have strepen, aardetinten en veel leuke prints zoals krabbetjes, vogels, zomerfruit en waterpistolen. Een coole selectie aan beach shorts tot boven de knie, die niet mogen ontbreken op het strand of bij het zwembad.

Brand story

Je wilt genieten van het leven. En vol zelfvertrouwen je dingen doen. Of je nu thuis bent, op je werk, in de stad of op het strand. Wij begrijpen hoe belangrijk je outfit daarbij is. Wat dat doet voor je uitstraling, zelfvertrouwen en eigenheid. Logisch dus dat je daar aandacht aan besteedt. Dat je stijlvol, sportief of trendy voor de dag wilt komen. Meestal gaat dat goed. Want je hebt gevoel voor fashion. Je weet wat jou staat. Maar in een wereld van keuzes ligt altijd twijfel op de loer. Zeker als het gaat om badkleding. Als je bijna op je blootst bent. Juist dan wil je dat elk detail klopt. De stof. De print. Het design. Maar zeker de pasvorm en het draagcomfort. Je wilt een bikini die precies de juiste steun geeft en goed blijft zitten. Wat je bodyshape ook is, wat je ook gaat doen.

En dat is precies wat Beachlife je biedt. Modieuze, eigenzinnige bikini's en badpakken met jouw gedroomde pasvorm. Al meer dan 40 jaar. Elke collectie opnieuw kun je terugvallen op pasvormen die zich bewezen hebben. Op modellen waarvan je weet dat ze perfect passen bij jouw bodytype. En toch is elke collectie weer verrassend anders. Met trendy prints en geraffineerde designs die helemaal passen bij jouw personality. Zodat je gewoon lekker je stralende zelf kunt zijn. En niets je tegenhoudt om heerlijk te genieten van de zon, de zee en het strand. Shine on.

Beachlife. Feel the fit.