BENZAK: Een nieuwe duurzame aanpak

Ons doel is, en is altijd geweest, om producten te creëren die gemaakt zijn om lang mee te gaan en die ontworpen zijn met de bedoeling om de seizoenstrends te overstijgen. Wij werken samen met kleine fabrieken en ateliers, waarvan de meeste familiebedrijven zijn, die zorg dragen voor hun werknemers en een veilige werkomgeving bieden.

We proberen onze klanten op te voeden om verantwoord over hun kleding na te denken. Niet te vaak wassen, repareren als het stuk is; behandel je jeans met zorg, maar niet te veel, want wij houden ook van een goed gedragen, ingesleten paar. Consumentengedrag is een ander belangrijk ingrediënt waarmee wij als merk de wereld proberen te verbeteren. Educatie en bewustzijn zijn de sleutel. Met deze filosofie in het achterhoofd hebben we meer dan zeven jaar geleden BENZAK gecreëerd. Dit betekent dat kleding maken die lang meegaat, en het werken met fabrieken met een goede werkomgeving, altijd onze eerste prioriteit zal zijn.

Maar nu gooien we nog een ingrediënt in de mix met de introductie van onze meest duurzame productgroep tot nu toe: 11,5 oz. natural indigo eco denim, in B-01 SLIM, BDJ-01 COWBOY JACKET, en onze vrouwen snit W-01 STRAIGHT.

Eco Denim

We zijn een samenwerking aangegaan met Berto uit Italië, om een stof te creëren die onze benadering van duurzaamheid overtreft. Voor de productie van deze artikelen hebben we 100% biologisch katoen gebruikt, een katoensoort die wordt geteeld volgens methoden en producten met een lage milieu-impact. Wat is het verschil met traditioneel katoen?

Bij de teelt van biologisch katoen worden geen pesticiden of chemische meststoffen gebruikt. Het gebruikte katoen is niet afkomstig van genetisch gemanipuleerd zaad. De teelt vindt plaats volgens de vruchtwisseling methode die de bodem vruchtbaarder houdt en minder water vergt, wat waterverontreiniging helpt voorkomen. Ten slotte wordt de productie van biologisch katoen gecertificeerd door organisaties van derden en wordt de bescherming van het milieu en van de arbeiders onderschreven.

Natuurlijk indigo

De indigo kleurstof die voor deze weefsels wordt gebruikt, is natuurlijk en is afkomstig van de verwerking van de bladeren van de plant Indigofera Tinctoria, die in Zuid-India wordt geteeld. De teelt van deze planten gebeurt zonder het gebruik van schadelijke chemicaliën. De indigo kleurstof wordt vervolgens uit de bladeren onttrokken via een proces van bio-fermentatie in water. Het afvalmateriaal dat bij dit proces vrijkomt, wordt gebruikt als meststof voor de grond zelf: een proces dat dubbel zo ethisch is. Het gebruik van natuurlijke indigo bevordert de ontwikkeling van de lokale economie en stimuleert de werkgelegenheid van de inwoners van vele Indiase dorpen. Deze stoffen zijn GOTS-gecertificeerd, en de stoffen die in het productieproces worden gebruikt, zijn REACH-goedgekeurd.

De Jacron Patch

In 2019 schakelden we onze gegalvaniseerde metalen knopen en klinknagels al om naar een duurzamer alternatief dat veel minder energie verbruikt bij de productie. Maar voor dit project hebben we ook een milieuvriendelijke patch ontwikkeld, door het leer te vervangen door jacron. Dit is een papierachtig materiaal dat eruit ziet als leer, maar gemaakt is van een organische, niet-dierlijke substantie. Mogelijk herken je dit materiaal van Levi's 501's uit de jaren 80 en 90.