Bergstein is happy to B back

Het lijkt elk jaar sneller te gaan, één keer knipperen met je ogen en die eindeloze zomer is voorbij. We zijn terug van vakantie, terug bij eigen vriendjes, terug in de straat, terug naar school, terug bij je sportclub, terug naar ritme, terug van een zomer vol avonturen..

Wat was het weer fijn, opgeladen, met een frisse kijk en vol energie op naar een nieuw schooljaar, sportseizoen en eindeloos speelplezier. Kortom, we are back!

Geheel in Bergstein thema zeggen we; Happy to B Back!

Kleurijk, blij, gekleed en al voorbereid op de dalende temperaturen. De Happy to B Back collectie bestaat uit een mix van rain- & winterboots in bestseller kleuren red, cobalt, forest, fuxia, yellow & dark blue.

Over Bergstein

De missie van Bergstein is om kinderen een vrolijk, kleurrijk leven te geven waarin ze lekker zichzelf kunnen zijn. #HappytoB staat voor alles waar je blij om kunt zijn, met een kleine knipoog naar de B van Bergstein.

Bergstein is razend populair onder meiden én jongens. Het Nederlandse merk is bekend geworden door de hippe regenlaarzen die handgemaakt worden van soepel natuurrubber, waardoor ze heerlijk comfortabel zijn. Dit maakt onze regenlaarzen haast onmisbaar in ons wispelturige klimaat. De collectie is de laatste jaren uitgebreid met duurzame sloffen. De Cozy is Bergsteins slof gemaakt van zuivere scheerwol. Niet alleen voor kindervoeten, maar verkrijgbaar voor de hele familie. Alle producten van Bergstein worden geproduceerd in Europa.

Bergstein laarzen en sloffen zijn verkrijgbaar in vele, sprankelende kleuren en passen hierdoor perfect bij alle unieke momenten die je samen met je kind beleeft. Van kanariegeel tot suikerspinroze en van Koningsdagoranje tot Kerstmisrood en groen. Bergstein is er niet alleen voor de unieke momenten, maar juist ook voor de kleine, simpele momenten die kleur in het leven brengen. Samen lekker in de plassen stampen na een frisse regenbui, verstoppertje spelen in het bos of samen een boekje lezen met een warme kop chocolademelk tijdens een koude winterdag.

De ruime kleurkeuze, perfecte pasvorm en aantrekkelijke prijs-kwaliteitverhouding maken van Bergstein producten ook een ideaal kraam-, sinterklaas- of verjaardagscadeautje. Elk moment een eigen kleur.

Bergstein is #HappytoB