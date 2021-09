Bird…Een Cover…Functioneel of niet…?

Een bescherming voor je tas, of deze nu van een designer is of een tas die speciaal voor jou is, waar een emotionele waarde aan zit. Een tas waar jij in hebt geïnvesteerd of misschien wel hebt geërfd, wil je beschermen.

Net zoals met veel producten is regen, vuil en te veel zon funest. Dit is niet anders voor een handtas. Een handtas die al heel wat jaren meegaat wordt kwetsbaarder, een handtas van het zachtste leer, met borduursel of specifieke applicaties is niet gemaakt om regen te weerstaan. En toch wil je zoveel mogelijk genieten van je tas, het is tenslotte een gebruiksvoorwerp (oneerbiedig gezegd)

Daarvoor is Bird, een handgemaakte cover die jouw tas te allen tijde bescherming biedt tegen alle weersomstandigheden, maar ook een exclusieve accessoire, made in Amsterdam. Bird rain cover is er in verschillende maten en uitvoeringen. Voor iedere tas bieden wij bescherming. Een sample of meer informatie? Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.