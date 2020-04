Björn Borg dropt nieuwe collab met DMP Studio: Tigerstripe Murale

Amsterdam, 17 maart - Tijgerstrepen, daar draait de nieuwe Björn Borg x DPM Studio collab om. Het ontwerp kwam tot stand in samenwerking met de oprichter en creative director van Maharishi, Hardy Blechman. De ‘DPM: Tigerstripe Murale’ is de tweede collectie die het Zweedse sportmerk met de Londense creative maakt.

Passie voor camouflage

DPM Studio - Disruptive Pattern Material - is de camouflagedivisie van Maharishi. Blechman's levenslange obsessie met camouflage bracht hem ertoe om een aparte designafdeling gericht op camouflagepatronen op te zetten en onder te brengen bij zijn merk Maharishi. Toen Blechman camouflagepatronen bestudeerde, besefte hij dat het belangrijkste kenmerk van de print, het natuurlijke kleurenpalet was. De link met natuur vond de designer zo interessant, dat hij het graag in zijn ontwerpen gebruikt.

Jungles en tijgers

”Deze DPM: Tigerstripe Murale collectie verwijst naar het traditionele ’Tigerstripe’ camouflagepatroon. Dit patroon is ooit ontwikkeld om undercover te blijven in dichte oerwouden tijdens jungleoorlogen in Vietnam. Om de roots van camouflage als een symbool van natuur te versterken, zijn er woestijnelementen zoals de zandkleur aan het patroon van deze collectie toegevoegd.”, vertelt Hardy Blechman.

De samenwerking met Björn Borg heeft als doel om camouflage te distantiëren van militaire associaties. De ontwerper wil het patroon in een vreedzame context gebruiken, zoals nu in de vorm van sportkleding.

Motivatie

Björn Borg wil mensen inspireren om een betere versie van zichzelf te worden, door te sporten. Om hen extra te motiveren, creëert het merk aantrekkelijke sportoutfits, zoals deze Björn Borg DPM collectie. De collectie bestaat uit tights, tops, shorts, tees, hoodies, jackets en underwear en is onder andere verkrijgbaar via bjornborg.com.

OVER HARDY BLECHMAN:

Hardy Blechman is een in Londen gevestigde ontwerper en oprichter van het merk Maharishi (wat 'grote ziener' of 'geweldige visie op kleding' betekent). Blechman heeft bijna een decennium besteed aan het bestuderen en onderzoeken van camouflagepatronen en publiceerde in 2004 het 944 pagina's tellende boek “DPM - Disruptive Pattern Material”. Blechman wil camouflage losmaken van zijn militaire symboliek en wil de roots in de natuur en het gebruik in hedendaagse kunst, mode en design stimuleren.

OVER BJÖRN BORG

De groep is eigenaar van het handelsmerk Björn Borg en haar corebusiness is ondergoed en sportkleding. Björn Borg biedt ook footwear, tassen en brillen aan via licentiehouders. Björn Borg-producten worden verkocht op een twintigtal markten, waarvan Zweden en Nederland de grootste zijn. De Björn Borg Group is op elk niveau actief, van branding tot consumentenverkoop in haar eigen Björn Borg-winkels. De totale verkoop van Björn Borg-producten in 2017 bedroeg ongeveer 1,5 miljard SEK, exclusief btw, op consumentenniveau. De netto-omzet van de groep bedroeg SEK rond 696 MSEK in 2017, met een gemiddelde van 212 werknemers. Het aandeel Björn Borg is sinds 2007 genoteerd op de NASDAQ Stockholm.