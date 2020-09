Björn Borg dropt Running from Daylight collectie geïnspireerd op Zweedse duisternis

Running from Daylight

Amsterdam, 15 september 2020 – De nieuwste Björn Borg collectie zorgt ervoor dat je veilig outdoor workouts kunt blijven doen dit najaar. Geïnspireerd door de Zweedse duisternis, met winterse dagen waarbij het al in de middag volledig donker wordt, is het voor het sportmerk uit Stockholm vanzelfsprekend om reflecterende elementen de hoofdrol te geven in deze collectie.

De nieuwe Running from Daylight collectie bevat reflecterende elementen, teksten en technische handigheden, allen afkomstig uit de kernidentiteit van Björn Borg en gelinkt aan de rijke tennishistorie. Reflecterende termen als Advantage, It comes from within, Against any norm en Running from Daylight zijn niet alleen voor de show, maar ook preventief. Björn Borg laat hiermee zien dat je geen concessie hoeft te doen als het gaat om style en functionaliteit.

“In deze limited edition collectie ‘Running from Daylight’ hebben we alles verzameld - de Björn Borg historie, het Scandinavische design en het belang om in het donker te worden gezien als je buiten bent”, aldus Andreas Gran, Creative Director bij Björn Borg.

Dit is de eerste collectie volgens de visie van Gran, die vorig jaar tot Creative Director van het merk werd benoemd. Functie was zijn hoogste prioriteit bij het design van deze collectie. Er is dan ook aan alles gedacht, van een ideale fit, uitsnede in de mouw voor je sporthorloge, tot naadloze vakjes voor je telefoon, sleutel en zelfs een lusje om je shirt of jasje aan te ‘hangen’ zodat je deze niet in je handen hoeft te dragen. Naast de reflecterende elementen, zijn rood en wit belangrijke kleuren, gelet op je zichtbaarheid in het donker.

Bijbehorende podcast

Om de collectie extra kracht bij te geven, is er in samenwerking met de Nederlandse fitness boutique High Studios een speciale podcast ontwikkeld. De podcast is een HIIT RUNNING WORKOUT van 45 minuten, gemaakt om je een betere, fittere en sterkere versie van jezelf te laten worden. Het enige dat je nodig hebt om deze training te doen, zijn je Björn Borg sportoutfit, een veilige plek in een park of plein en je koptelefoon. De rest is inbegrepen: muziek, count down en timing van oefeningen, motivatie en plezier. Samen met de trainer word je door de volledige workout geleid en behaal je gegarandeerd die ‘runner’s high’. Schrijf je in via high-tracks.com om donderdag 17 september als eerste de podcastlink te ontvangen en zelf de workout te proberen.

Nederlands gezicht in global campagne

Waar veruit de meeste merken werken met al dan niet bekende modellen, onderscheidt Björn Borg zich door voor hun campagnebeeld anders te werk te gaan. Naast dat er tijdens de photoshoot van campagnebeeld écht werd gesport en gezweet, werkt Björn Borg samen met not-your-average-modellen. De modellen van de wereldwijde Running from Daylight campagne zijn bekende trainers, atleten, fashion editors en influencers uit Zweden én Nederland. Zo is de Arnhemse Lateesha Peters (Teeshrosa) één van de gezichten die schittert in de campagne die vanaf nu zichtbaar is zowel online, op social media en in etalages van de betere sportretailers.

“Met de Running From Daylight collectie nodigen we iedereen uit om deel uit te maken van ons team en deel te nemen aan onze cultuur, in elk product zie je onze merkwaarden en verschillende uitspraken waar we sterk in geloven. Het doel is om mensen te inspireren om hun beste zelf te worden”, zegt Emma Lidfeldt, Marketing Director bij Björn Borg.

De Running from Daylight collectie bevat sportkleding en underwear voor zowel mannen als vrouwen en is nu verkrijgbaar via bjornborg.com en de bekende retailers zoals DAKA.

OVER BJÖRN BORG

De Group is eigenaar van het Björn Borg-merk en richt zich met name op ondergoed en sportkleding, maar biedt ook schoenmode, tassen en zelfs brilmonturen via licentiehouders. De producten van Björn Borg worden verkocht in circa dertig markten, waarvan Zweden en Nederland de grootste zijn. De Björn Borg Group is werkzaam op alle vlakken van merkontwikkeling tot consumentenverkoop via de eigen Björn Borg-winkels. De totale omzet van Björn Borg-producten in 2017 bedroeg circa SEK 1,5 miljard, exclusief btw, op consumentenniveau. De netto omzet van de groep bedroeg SEK 699 miljoen in 2017, met een gemiddelde van 212 werknemers. Het aandeel Björn Borg is sinds 2007 genoteerd aan NASDAQ Stockholm.