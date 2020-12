Björn Borg's wintercollectie is duurzamer dan ooit

De collectie bestaat voor 78 procent uit duurzaam geproduceerde producten

Björn Borg vervolgt zijn weg naar een volledig duurzaam assortiment, waarbij de nieuwste wintercollectie voor 78 procent uit duurzaam geproduceerde producten bestaat. Onder de naam B.Tomorrow, garandeert het merk dat minimaal 70% van het materiaal op duurzame wijze wordt geproduceerd, wanneer het B.Tomorrow symbool wordt gebruikt.

Björn Borg heeft de afgelopen jaren vele mijlpalen bereikt door hard te werken aan een volledig duurzaam assortiment. Vanaf 2020 is al het herenondergoed, sportkleding en badkleding van Björn Borg duurzaam volgens de B.Tomorrow-definitie van het bedrijf - minimaal 70 procent van het materiaal wordt sustainable geproduceerd. Bovendien gebruikt Björn Borg nu 0% conventioneel katoen en heeft het sinds 2013 een 42% afname van de CO2-voetafdruk bereikt.

"Onze producten worden altijd ontwikkeld met het oog op duurzaamheid", zegt Mija Nideborn, Design & Development Director bij Björn Borg. "We zorgen er voortdurend voor dat we op de hoogte zijn van de nieuwste duurzame materialen en productietechnieken. Het is zelfs zo dat 100% van de volgende wintercollectie van 2021 voldoet aan onze B.Tomorrow-eisen, een doel dat oorspronkelijk was gesteld voor 2023!".

Koffiebonen tegen geurtjes

Slechts twee producten in de nieuwe kerstcollectie voldoen nog niet aan de eisen. Wel zijn dit bijzondere producten, 58% van het materiaal van deze twee producten is namelijk gemaakt van koffiebonen. Slecht 0,2% van een koffieboon komt in drinkbare koffie terecht, terwijl de rest als afval wordt beschouwd. Het Zweedse sportmerk startte daarom een samenwerking met S.Café®, een duurzame technologie dat het restafval van lokale koffieketens recyclet en hier textiel van maakt. Het resultaat van dit duurzame proces is een sneldrogende stof met uitstekende geurbestrijding en UV-bescherming, ideaal voor sportkleding.

Training tools

Onlangs heeft Björn Borg ook een collectie training tools gelanceerd, ideaal voor sporten vanuit huis.

Het assortiment bestaat uit verschillende functionele trainingshulpmiddelen om workouts thuis gemakkelijker en interessanter te maken. Thuis sporten is nu meer relevant dan ooit en Björn Borg's filosofie om mensen te motiveren en inspireren om te gaan sporten, sluit hier perfect op aan.

“Het idee achter deze training tools was om thuis sporten toegankelijker te maken tijdens deze bijzondere tijden. We geloven niet in het loslaten van routines die ons sterker, beter, gelukkiger maken en die ons betere versies van onszelf maken, maar doen liever het tegenovergestelde", zegt Andreas Gran, Creative Director bij Björn Borg. "Met onze tools willen we mensen inspireren om in beweging te blijven, maar ook producten creëren met een strak, tijdloos design".

De collectie bestaat uit een yoga/sportmat, een springtouw, exetubes en weerstandsbanden. De exetubes komen in verschillende varianten tussen de 4,5 en 9,1 kg, evenals de weerstandsbanden met de drie niveaus variërend van licht (5-10 kg), medium (10-15 kg) tot zwaar (13-18 kg). De yogamat is 6mm dik en gemaakt van EU-goedgekeurd PVC, dat vrij is van schadelijke chemicaliën en ftalaten.

De nieuwe wintercollectie en training tools zijn nu verkrijgbaar via bjornborg.com. Kijk voor de duurzame producten naar het groene B.Tomorrow logo op de website.

OVER BJÖRN BORG

De Group is eigenaar van het Björn Borg-merk en richt zich met name op ondergoed en sportkleding, maar biedt ook schoenmode, tassen en zelfs brilmonturen via licentiehouders. De producten van Björn Borg worden verkocht in circa dertig markten, waarvan Zweden en Nederland de grootste zijn. De Björn Borg Group is werkzaam op alle vlakken van merkontwikkeling tot consumentenverkoop via de eigen Björn Borg-winkels. De totale omzet van Björn Borg-producten in 2017 bedroeg circa SEK 1,5 miljard, exclusief btw, op consumentenniveau. De netto omzet van de groep bedroeg SEK 699 miljoen in 2017, met een gemiddelde van 212 werknemers. Het aandeel Björn Borg is sinds 2007 genoteerd aan NASDAQ Stockholm.