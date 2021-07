Bleckmann breidt fulfilmentcapaciteit uit met nieuwe multi-user site in het Verenigd Koninkrijk

Bleckmann opent een nieuw fulfilmentcentrum in Swindon en breidt zo haar logistieke diensten en footprint in het Verenigd Koninkrijk verder uit. Met de nieuwe multi-user site bedient Bleckmann huidige en nieuwe klanten, met een opslagcapaciteit van 7.500 vierkante meter in het VK. De gloednieuwe locatie zal eind september 2021 volledig operationeel zijn.

De multi-user site in Swindon Trinity Park combineert twee eenheden en heeft een totale oppervlakte van 7.500 vierkante meter. De site is goed bereikbaar via de weg, ligt dicht bij de snelweg M4 en biedt een goede transportinfrastructuur. Daarnaast worden ook andere functionaliteiten geboden, zoals parkeerplaatsen voor vrachtwagens en kantoorruimte.

Het hoogwaardige magazijn is onlangs opgeleverd en direct beschikbaar gesteld door Trebor Developments en financieringspartner Hillwood. Daar zag Bleckmann de mogelijkheid om uit te breiden. Mark van Onna, General Manager Real Estate bij Bleckmann: “We zijn de capaciteit van het huidige Swindon-operatie al snel ontgroeid. Daarom waren we op zoek naar extra capaciteit in het gebied om de groei van onze bestaande klanten verder te accommoderen, evenals de onboarding van nieuwe klanten, terwijl we gebruikmaken van de bekwame ervaring van het Swindon-team.”

James Drew, Development Director bij Trebor Developments voegt toe: “We zijn verheugd dat we de verhuur van het geheel in Trinity Park aan Bleckmann hebben afgerond. De verhuur werd in slechts vijf weken na het begin van de onderhandelingen afgerond.”

Voet aan de grond in Verenigd Koninkrijk

Het gebouw heeft een vrije hoogte van 12 meter en biedt een grote opslagcapaciteit. "We zullen de faciliteit de komende maanden uitrusten met een mix van hoogbouw palletstellingen en werkruimtes", zegt Reinardt van Oel, Chief Operations Officer België & Verenigd Koninkrijk bij Bleckmann.

“We ontvangen veel e-commerce fulfilmentverzoeken en internationale omnichannel-klanten willen voet aan de grond krijgen in het VK. Vanuit dit nieuwe distributiecentrum in Swindon kan Bleckmann allerlei opslag- en distributiediensten en services leveren, waaronder VAS en retouren.”

