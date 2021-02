BULAGGI FW21 Collectie

‘Tijdloze elegantie met een extravagante touch’

De BULAGGI wintercollectie van 2021 bestaat uit een divers scala van tassen die aansluiten op de laatste modetrends. Zo brengt het Nederlandse tassenmerk twee lijnen uit, Heritage en Passion, vol met musthaves voor dit najaar. Vertrouwde elementen worden gemixt tot frisse, heruitgevonden klassiekers. Opvallend is dat we dit najaar geen duidelijk afgebakende kleurpaletten zien. Alles mag, alles kan.

“Maak een statement.”

Heritage

Opnieuw uitgevonden klassiekers met een frisse twist; dat is waar het dit najaar om draait. De disruptieve gebeurtenissen van afgelopen jaar wakkeren een verlangen naar behaaglijkheid aan. We kiezen massaal voor traditionele materialen als tweed, lammy, breisels en fluweel. Materialen die niet alleen klassiek, maar ook comfortabel zijn. De tassen uit de Heritage-lijn complementeren deze looks perfect. De klassieke invloeden worden extra benadrukt met prints als pied de poule, ruiten en inspiratie uit de fijne tapisserie. Ook de kleuren zijn tijdloze klassiekers als cognac, donkerblauw, oker en kaki. In tegenstelling tot de tassen uit BULAGGI’s Passion-lijn zien we hier overwegend opbeurende en vooral harmonieuze kleurstellingen.

Passion

De tassen binnen de Passion-lijn van BULAGGI zijn weelderig, vrouwelijk en sensueel. Alles draait om de kleur die het dichtste bij ons hart ligt; rood. Tassen die passen bij luxe materialen als kant en satijn; enerzijds tassen met veel decoratie, maar ook juist minimalistische looks. Creëer een dramatische, maar vrouwelijke look met diepe tinten en intense kleurflitsen.

Over BULAGGI, the bag | Desire within reach

BULAGGI is een Nederlands familiebedrijf, dat sinds 1969 dameshandtassen en accessoires ontwerpt en produceert. Opgericht door Wim en Trix Walraven, en vandaag de dag onder leiding van dochter Annemarieke Schouten-Walraven.

Alle tassen van BULAGGI zijn vegan en dragen het PETA Approved keurmerk.

“Wij hebben BULAGGI door onze aderen stromen; dat maakt het voor ons eenvoudig om de continuïteit in merkbeleving en collecties te kunnen waarborgen. Het vertrouwde BULAGGI-gevoel uit zich in mooie, betaalbare tassen volgens de laatste trends, met veel detail en rijke extra’s. Iedere collectie opnieuw.”, zegt Annemarieke Schouten–Walraven.