BULAGGI SS22 Collectie

De essentie van dit seizoen is de balans tussen herkenning en verrassing. In de zomer ’22 collectie van BULAGGI vind je dan ook sterke basic tassen, aangevuld met verrassende items. Aansluitend op de huidige trendthema’s Protection & Rooted en met - zoals altijd - hun eigen karakter. Daarnaast spelen invloeden uit de natuur nog altijd een belangrijke rol in de collectie.

Kleuren en materialen die dicht bij de natuur staan, vind je terug in de collectie. Van melkachtige zomerse pastellen in cleane materialen en met minimalistische looks, tot rijke natuurlijke tinten die ons meevoeren op een wandeltocht over de wereld. Een alliantie van natuurlijke tinten met vele gezichten, klaar om een ​​overvloed aan zowel traditionele als ultramoderne kleurcomposities te genereren. Op zoek naar een nieuw gevoel van vrijheid en verbondenheid met de natuur.

Deze verbondenheid met de natuur zien we keer op keer terug en wordt per seizoen sterker. Niet alleen in het kleurenpalet en de materialen, maar ook in ons productieproces zoeken we naar deze verbinding met de natuur.

BULAGGI is zich bewust van haar rol in de mode-industrie. Zoals gebruikelijk zijn alle tassen van het Nederlandse merk 100% vegan en gecertificeerd door PETA. Tevens is de ECO-collectie wederom uitgebreid met 2 nieuwe series: Naomi en Clair. Dankzij een aangepast productieproces wordt circa 80% minder water gebruikt ten opzichte van het traditionele productieproces voor vegan leer; tevens wordt er gebruik gemaakt van gerecyclede grondstoffen.

De tassen van BULAGGI hebben een luxueuze en verfijnde afwerking, waardoor je dag in, dag uit kunt genieten van je tas. De passie voor kleur, gemak en kwaliteit staat centraal bij iedere collectie.