by-bar: Pre-autumn 2021

Indian Shades

Geïnspireerd op Indian Summer prints, waarbij gebruik wordt gemaakt van warme & pure kleuren met aardse texturen. Zacht & vrouwelijk breiwerk, gecombineerd met simpele vormen en key pieces. Klaar om de elegantie van elke vrouw te vieren.

It’s a journey not a destination | sustainability

by-bar ontwerpt geen enkele collectie met de laatste trends in gedachten. Zo is by-bar groot voorstander van het bouwen van een tijdloze garderobe in plaats van fast fashion. Vanaf het najaar van 2020 is by-bar begonnen met het toevoegen van nieuwe innovatieve eco-items aan de by-bar collectie. Van warme gebreide truien met naturelkleurige alpacawol, jassen van gerecyclede plastic flessen, bio katoenen sweaters en denims en de welbekende Antic jackets van oude katoenen sari’s. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van digital printing. Dit zorgt voor minder verbruik van water en chemicaliën tijdens het kleuren van de kleding. Het doel is om deze collectie seizoen na seizoen uit te breiden!

De by-bar Pre- Autumn ‘21 collectie is nu verkrijgbaar in de webshop & winkels. Voor meer informatie & uitleen, ben je van harte welkom in onze showroom.

by-bar is een Nederlands fashion en accessoires label voor vrouwen. Het merk is in 2008 in Amsterdam opgericht door Barbara Brenninkmeijer. Elke collectie van by-bar ontwikkelt zich op een organische manier. Barbara haalt haar inspiratie uit reizen, ervaringen en alles wat zij om zich heen ziet en voelt. De stijl van Barbara kan het best worden omschreven als een combinatie van een Scandinavisch clean design met een vrouwelijke, gemakkelijke ‘Je ne sais quoi’-stijl. Deze onverwachte touch, maakt de by-bar stijl uniek.

Samen met haar team zoekt Barbara altijd naar de beste materialen, verbeterde stijlen en focussen zij zich op de kleinste details. Samen creëren zij het liefst items in natuurlijke kleuren met kleurrijke accenten in een clean en effortless stijl. Het team creëert items van hoge kwaliteit, die meer dan één seizoen gedragen kunnen worden.