C&A: Athleisure collection

Sustainable sportswear meets fashion

Met trots presenteert C&A de Athleisure collectie: duurzame sportkleding voor zowel actieve als casual gelegenheden.

Het idee is simpel; combineer functionaliteit, comfort en design en creëer moderne looks die niet alleen geschikt zijn tijdens een workout, maar ook gedragen worden in het dagelijks leven. De afgelopen maanden hebben ons laten zien dat sport items veelzijdig zijn voor iedere gelegenheid. Met de nieuwe activewear-collectie, gemaakt van gerecyclede materialen, zet C&A opnieuw een belangrijke stap richting duurzaamheid.

De athleisure-stijlen zijn een echte musthave voor de duurzame fashion liefhebbers. In de yogastudio, in de sportschool of op straat, met de nieuwe stijlen creëer je met gemak een stijlvolle en functionele outfit. De kleuren blauw en grijs zijn ideaal voor een chique en sportieve look. Voor wie net iets meer houdt van opvallende outfits, zijn er ook items met patronen en prints. Deze worden gecombineerd om een echt fashion statement te maken tijdens een goede workout.

De Athleisure collectie zorgt ervoor dat onze favo kledingstukken, die voornamelijk worden gedragen in de sportschool of thuis op de bank, zich uiten tot echte eye-catchers.