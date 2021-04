C&A: Day in the sun

De lente is aangebroken. Wanneer de zon schijnt is er niets fijner dan heerlijk buiten picknicken in het park of een wandeling te maken door de stad. Het is binnenkort weer tijd om de winterse pieces in de garderobe te vervangen voor luchtige summerproof items. De volumineuze blouses met pofmouwen, tops met bloemenprints en shorts zijn perfect voor een heerlijke zonnige dag. Ga erop uit in een C&A lentelook, neem een picknickkleed mee en droom weg naar een zomerse setting.

Over C&A

Familiebedrijf C&A is al generaties lang succesvol en toonaangevend op het gebied van modieuze en betaalbare kleding. Het verhaal van C&A, afkorting van Clemens & August Brenninkmeijer, start al in de 17e eeuw. De voorouders van Clemens en August waren toen al voortdurend opzoek naar nieuwe ideeën om de wensen van hun klanten vervullen. Vanaf de 19e eeuw richt C&A zich op betaalbare mode en breidde zich al snel internationaal uit. Nu, in de 21 eeuw, is C&A nog steeds toonaangevend in de kledingindustrie, door hun klanten en de gemeenschappen waarin zij actief zijn, beter én op meer duurzame wijze van dienst te zijn.

C&A is al jaren gedreven bezig met duurzaamheid. Door het gebruik van gerecyclede materialen zoals visnetten uit de oceaan, liggen duurzame fashion items binnen het bereik van de klant. Meer dan 50% van onze kleding wordt gemaakt met duurzamere materialen. De items zijn te herkennen aan het #wearthechange logo.

Met meer dan 1.500 winkels in 18 Europese landen en meer dan 31.000 medewerkers, is C&A één van de meest toonaangevende fashion retailers in Europa. C&A verwelkomt iedere dag meer dan 2 miljoen bezoekers in haar Europese winkels en biedt het hele gezin kwaliteitsmode voor een betaalbare prijs. C&A kun je ook vinden in Brazilië en China.