Carhartt WIP werkt samen met iconische Berlijnse skateshop en -merk Civilist voor een 9-delige capsulecollectie.

Carhartt WIP x Civilist brengt een speelse twist op de Berlijnse stempel door Carhartt WIP staples – zoals de cotton jersey hoodies en de Single Knee Pant broeken – te bedrukken met een

handgetekende smiley, het logo van deze samenwerking. Eenzelfde technicolor brandingbenadering wordt versterkt door het zowel toe te passen op een shirt met korte mouwen als op een set van drie skatedecks, door een vervormde 3D-versie van hetzelfde motief op een kaleidoscopische achtergrond te plaatsen.

Een hemd met korte mouwen met monochrome details en een nieuwe versie van het klassieke Script Logo T-Shirt bieden subtielere opties. De capsule wordt vervolledigd door een co-branded neck pouch.

Civilist is in 2009 opgericht in de Mittewijk van de Duitse hoofdstad en is nog steeds een cultureel centrum en een ontmoetingsplaats voor de Berlijnse skaters. Tegelijkertijd is het een van de weinige winkels die de meedogenloze gentrificatie van de buurt heeft overleefd. Dit door vastberaden en overtuigd authentiek te blijven.

Net als vele skateshops heeft Civilist zijn eigen kledinglijn op de markt gebracht, met als focus kwaliteitsbasics met een unieke grafische touch. De lijn is intussen uitgegroeid tot een volwaardig merk, zo werkte Civilist al samen met o.a. Nike SB, Converse CONS, Stussy, en de mixed-mediakunstenaar Joe Roberts, aka LSD WORLDPEACE.

De begeleidende foto’s voor deze samenwerking zijn genomen door David Daub. De video werd geregisseerd door Paul Herrmann.

Carhartt WIP x Civilist is beschikbaar in geselecteerde Carhartt WIP winkels, geselecteerde skateshops, en op carhartt-wip.com - vanaf 19 augustus.