Chabo Bags presenteert haar nieuwe A/W collectie voor dit najaar op de aankomende beurzen

Chabo Bags heeft een mooie nieuwe familie tassen toegevoegd in de warme tinten Camel, Mushroom en Sand, naast uiteraard zwart als basis en Blue als toevoeging.

Dit warme kleurenpakket past mooi bij het modebeeld van dit najaar, veel warme najaarstinten.

De nieuwe serie tassen bestaat uit een crossover, een werktas, een fashionable bag en diverse kleinere tassen in het mooie dikke Ox leer dat we van Chabo gewend zijn in combinatie met een subtiele croco print. Een mooie combinatie van basic & fashionable waar Chabo ieder najaar naar streeft.

In de serie best basic leren jackets is er een nieuwe leren blouse toegevoegd in de kleuren black, Camel en Sand in de maten 36 t/m 44.

Ons uitgangspunt voor de Chabo’s is dat ze fashionable en toch basic zijn. Ledere collectie zoeken we weer naar deze balans, naar de perfecte combinatie. Naast fashion design is er ook oog voor duurzaamheid, zowel in het product als in de relaties die we aangaan met onze partners. We werken alleen samen met gecertificeerde leveranciers met oog en respect voor het milieu en de leef- en arbeidsomstandigheden in India en Indonesië.

Veel plezier met het selecteren van jouw Chabo uit deze AW2021 collectie!