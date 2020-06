Christian Wijnants FW20, poëtisch palet van zachtheid en souplesse

De herfst-wintercollectie '20 van Christian Wijnants is als een curiositeitenkabinet waar objecten van overal op één plek samenkomen en bijdragen aan hetzelfde verhaal, ook al blijkt hun oorsprong verschillend of zelfs onduidelijk. Sereniteit en comfort regeren de collectie. Vergelijk het met een zondags museumbezoek, een plaats waar de tijd heeft stilgestaan met alle respect voor weleer.

De show opent met signature styles eigen aan het Antwerpse huis, aangevoerd door gedrapeerde knitwear en onbevangen silhouetten. Vervolgens gaat de collectie over in kleurrijke prints via een continue poëtische benadering van ieder ontwerp. Uiteenlopende technieken passeren de revue, van handgemaakt haakwerk als referentie naar reptielhuiden tot uitgerokken jersey franjes die een natuurlijk spiraal verbeelden.

De ready-to-wearlijn oogt verrassend zacht en abstract, ongedwongen en minimalistisch, zoals de oversized jassen met uitgesproken nekpartij die doen denken aan een cocon. De kleurrijke pakken met vloeiende snit balanceren op een dunne koord tussen mannelijk en vrouwelijk. Christian Wijnants werkt het geheel af met opvallend meer accessoires als oversized, geknoopte tassen, platform loafers, puntige laarzen en sandalen met sokjes. De gehele collectie navigeert door een zacht kleurenpalet van muntgroen, pistache en roze naar fel oranje, donkergroen, blauw en klassiek zwart en wit. Anders gezegd, net als een museumexpo is de collectie van Christian Wijnants divers maar tegelijk eenvormig narratief.

De FW20-collectie is verkrijgbaar vanaf midden juli 2020 in geselecteerde verkooppunten, in de flagship store, Steenhouwersvest 36, Antwerpen en via de eigen webshop.

C R E D I T S

- STYLING: ROXANE DANSET

- CATWALK IMAGES: ALBERTO MADDALONI

- BACKSTAGE IMAGES: LENNERT MADOU

- MAKE-UP: INGE GROGNARD FOR MAC COSMETICS

- HAIR: ANTHONY TURNER FOR L'ORÉAL

- MUSIC: SENJAN JANSEN

O V E R C H R I S T I A N W I J N A N T S

Afkomstig uit Brussel, verruilde de ontwerper zijn thuisbasis voor Antwerpen in 1996 om er mode te studeren aan de modeafdeling van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten. Zijn afstudeercollectie won de Dries Van Noten-prijs voor de beste collectie in 2000. Na zijn studies stelde Wijnants zijn collectie voor op het bekende Festival d’Hyères, waar hij de Grand Prix won en zijn label werd ingekocht door gerenommeerde boetieks als Colette in Parijs. Na een periode bij Dries Van Noten, lanceerde Wijnants zijn eigen label in 2003. Wijnants presenteert zijn collecties tijdens de officiële modeweek van Parijs. Zijn talent voor artisanaal breiwerk en grafische motieven leverde hem de Internationale Woolmark Prize 2013, de Andam Award van 2006 en de 2005 Swiss Textiles Award op. Vandaag wordt zijn collectie internationaal verdeeld in luxeboetieks als onder meer Le Bon Marché (Parijs), Bird (New York), Neiman Marcus (USA), Nordstrom (USA & Canada), Mameg (Beverly Hills), The Modist (Dubai), Bio Top (Tokio), Tomorrowland (Tokio), Beams (Tokio), Galleria Department Store (Seoul), Lotte department store (Seoul). In september 2015 opende Christian Wijnants zijn eerste flagship store in de Steenhouwersvest in Antwerpen en lanceerde kort daarna de webshop.