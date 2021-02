Clean Cut Copenhagen FW21 Collectie

Rock de Scandinavische look met Clean Cut Copenhagen! Dit fashionlabel met Deense roots (2014) richt zich op de moderne man met een voorliefde voor premium essentials en klassieke silhouetten. Minimalistisch design en comfortabele fits staan centraal waardoor business en casual moeiteloos worden gecombineerd. Ieder seizoen wordt er zorgvuldig gekeken naar de juiste fits en coolste designs. Voor de herfst/winter van 2021 is er gekozen voor mooie kleuren zoals Warm Sand, Bombay Orange en Orion Blue, Black, Navy, White, Bottle and Grey.

Naast de uitgebreide selectie van jackets, knits, allover print shirts en basics, is de stretch pantalon één van de key-items. Het doel van Clean Cut Copenhagen is om eclectische kleding met een Scandinavische attitude te produceren tegen een goede, eerlijke prijs en de man te voorzien van toffe garments. Daarnaast wordt er altijd een goede marge voor de retailers geboden en is er veel aandacht voor een uitgebreide B2B service. De collecties van Clean Cut Copenhagen worden gekenmerkt door authenticiteit en focus op kwaliteit. Voor een smart casual look ben je hier aan het juiste adres!



Lees meer over Clean Cut Copenhagen op de merkpagina: fashionunited.com/companies/clean-cut-copenhagen