Collab Collection &C x XPOOOS: SNOEPJES AAN JE VOETEN

Zuurstokkleuren, opvallende prints en een dosis glitter: gooi de signature style van &C in de blender met de sokkeneigenwijsheid van sokkenmerk XPOOOS en een samenwerking is geboren. Het restultaat: een gevalletje lente op het eerste gezicht.

Goed voetenwerk

De collectie bestaat uit zes paar sokken met originele prints, glitter en zoete pastelkleuren zoals je van &C gewend bent. Mix dat met de kwaliteit van high-endmaterialen, de nieuwste technieken en een dosis liefde en je hebt sokken die je het liefst nooit meer uit doet. Of je ze onder een spijkerbroek, maxi-jurk of pantalon knalt, je komt er altijd lekker de dag mee door. En dan lopen ze óók nog eens als wolkjes. Dat wil je natuurlijk hebben.

Vanaf nu te koop

De &C x XPOOOS-collectie is vanaf nu te koop vanaf € 10,95 per paar in &C Webshop via shop.andc.tv/XPOOOS, XPOOOS.com en bij verschillende retailers, waaronder Van Tilburg, Nolten, Omoda, Shuz en Hallmark.

Over &C

360°-mediamerk rondom Chantal Janzen met een maandelijks magazine, onlineplatform en (online)shop. Samen met gevestigd en nieuw talent laat Chantal haar blik op de wereld zien. Van mode en beauty, tot lifestyle en food; the whole shebang. Gewoon, omdat het kan.

Over XPOOOS

Als jongste telg van een gerenommeerd sokkenmodehuis is XPOOOS het vakmanschap met de paplepel ingegoten. Mix dat met knotsgekke designs, high-end materialen, de nieuwste technieken en een dosis liefde en het resultaat spreekt voor zich: sokken om iedere dag te rocken