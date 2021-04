Collectiebericht Cast Iron Spring Summer 2021 - Japan

We gaan verder met onze roadtrip door Japan. Het landschap en de diverse bestemmingen vormen het uitgangspunt voor de kleuren en de prints in ons collectiebeeld. De eigenheid van iedere plek die we aandoen, schetst direct een bepaald gevoel en een setting. We reizen naar de mooiste plekken in het land van de reizende zon en gaan op zoek naar de connectie met de natuur. Het collectiebeeld is een modern denim beeld, waarbij we de Japanse esthetiek in gelaagdheid, combinaties en functionaliteit nastreven. In de looks spelen we met de draagbaarheid en de diversiteit aan draagmomenten, die onze Cast Iron man kent.

Denim

Het denim beeld voor SS20 heeft een sterke authentieke feel, maar met het comfort van nu. De selectie aan verschillende denim wassingen hebben allemaal een eigen unieke kleurtoon en een ingedragen look. Dit seizoen introduceren we naast onze Fander (super slim) en de Riser (slim) ook de nieuwe Cuda (carrot fit). Deze actuele los vallende fit laat het toe om naast alle comfort denim ook een stuggere rigid variant te brengen, waar geen stretch in zit.

Levering 1: Sagano Bamboo Forest

Geïnspireerd door de typerende Japanse bamboebossen brengen we een uitgesproken kleurbeeld van fel gele, bruine en groene tinten, aangevuld met sterke tijdloze witte en zwarte tonen. Met dit frisse beeld starten we optimistisch aan een nieuw seizoen. Kortom, kleur is ons statement! De functionele materialen, zwarte trimmings en contrasten zorgen voor een sportief modern beeld dat goed past bij een ‘hike’ door het Sagano Bamboo Forest. In combinatie met nieuwe denim tinten en een ruim aanbod in stoere musthave essentials, zorgt dit qua look voor een typische Cast Iron style clash.

Delivery highlights:

Ecru denim

New denim fit : Cuda

Functional fabrics in overshirt + outerwear

Sweaket, een nieuwe stylevorm

Jersey shirts

Perfect essentials: heavy jersey regular fit T-shirts. Nieuw door het gewicht en de fit.

Levering 2: Kochia Spring garden

Lente in Japan is de meest kenmerkende tijd van het jaar met haar bloeiende bloesem. Dit beeld vormt het uitgangspunt voor onze prints en komt terug in de accenten van onze kleurkaart. We laten een modern denim kleurbeeld met diverse blauwtinten zien, aangevuld met frisse ‘bloesem roze’ tinten. Graphics spelen een key role in deze levering. Naast diverse flower prints hebben we handgeschilderde streep dessins voor een eigenzinnig denim gevoel. De looks hebben een nonchalante uitstraling door een ruimer silhouette in combinatie met comfortabele stoffen. We verwijzen naar een authentiek denim beeld met verwassen kleuren, workwear gerelateerde zakvormen, maar ook door de herkenbare denim twill structuur te gebruiken in jersey en gebreide doeken.

Delivery highlights:

Printed jersey non-denim + blazers (suit seperate)

Floral ‘spring blossom’ graphics

Tencel polo: een meer sustainble keuze

New basic chino

Twill structure jerseys

Cast Iron is vintage, robuust en mannelijk. Een premium denim merk een sterke traditie en een tijdloze schoonheid, waarbij we pure, eerlijke en zoveel mogelijk duurzame materialen gebruiken om hoogkwalitatieve, unieke collecties te kunnen maken. Cast Iron wijkt graag af van de gebaande paden en streeft individuele ontplooiing na. Daarom gebruiken we de classic musle car als een stoere symboliek om de merkwaarden te communiceren en ons in de Cast Iron wereld mee te bewegen. Cast Iron is ‘onopvallend anders’ met een rebels randje. De turquoise munt met de draak staat dan ook symbool voor dynamiek, kracht, vertrouwen, vrijheid en beleving.

We are Cast Iron.