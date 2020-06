Collectors Club AW20, draagbare kunst tussen dromen en waken

Wanneer de avond valt en de zon ondergaat, tekent er zich een mystiek schouwspel af tegen de hemel. Dat schouwspel vindt weerklank in de herfst-winter '20-collectie van Collectors Club. Na vier sterke seizoenen laat het jonge modecollectief achter de A Suivre boetieks een opvallend matuur wintersilhouet optekenen. Het groeiende high-endlabel is voor en door vrouwen ontworpen. Ditmaal vertrekken de zusjes Van Doorslaer en Virginia Visan van de uitzonderlijke visie van Sophie Calles 'Les Dormeurs'. Met Calle als instigator suggereert het Belgische merk een totaalgarderobe van luxueuze collectors items voor gedreven vrouwen.

Calle nodigt (nobele) onbekenden uit in haar slaapvertrekken, waar er zich een proces van pure observatie voltrekt. Ze fotografeert haar gasten in hun slaap, al dromend en gaandeweg wegglijdend naar verre, buitenaardse oorden van geest en ziel.

Het tactiele evenwicht tussen rigide spijkerstof en vloeiende zijde evoceert dromerige landschappen in nachtelijke tinten van maanloos zwart over romig ecru en rijk camel tot zilverachtige maneschijn. Discrete florals suggereren een met schaduw overtrokken Engelse tuin bij het vallen van de avond. Streepmotieven in gouddraad geven een nieuw elan aan het Victoriaanse nachtjapon, te dragen van nacht in dag, waar je ook gaat.

Krachtdadige silhouetten worden gecombineerd met tijdloze snitten in een gecureerde selectie van oversized blazers, passe-partout jurken met schouderepaulet en zwierige pantalons. Stuk voor stuk eindeloos inwisselbaar volgens het credo van de femme Collectors Club.

De herfst-winter '20-collectie is vanaf deze zomer verkrijgbaar bij onder meer Le Bon Marché (Parijs), A Suivre (Brussel, Sint-Martens-Latem, Knokke, Kortrijk, Roeselare), Atelier d’Anvers (Antwerpen), Obin (Kortrijk), Dawance (Verviers), Ferrer (Nieuwpoort), L'Oxygène (Oostende), Villa Maria (Brugge) en online via de eigen webshop.

O V E R C O L L E C T O R S C L U B

Collectors Club is het nieuwste project van Nele en Veerle Van Doorslaer, de zussen achter de multimerkenboetieks A Suivre. Met hun collecties streven de zussen naar sprekende essentials voor gedreven vrouwen – zeg maar ‘collectors items’. Elke collectie vertrekt van hun eigen dynamische persoonlijkheid, maar de twee willen eveneens een levendige ode brengen aan iconische vrouwen. Ze halen hun inspiratie bij persoonlijkheden als Elizabeth Peyton, Anaïs Nin en Zaha Hadid.

Collectors Club gaat prat op kwaliteit: hoogwaardige materialen uit Japan en Italië, een sublieme Europese afwerking en smetteloze Belgische snitten liggen aan het hart van de collectie.